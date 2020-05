Tania Llasera explica cómo ha perdido 10 kilos durante el confinamiento

Aprovechando que durante el confinamiento desaparecieron las tentaciones culinarias de las copiosas cenas con amigos, Tania Llasera quiso exprimir los días en casa como si fueran una especie de purga que la ayudase a encontrar un equilibrio entre cuerpo y mente.

"Llevaba años informándome y coqueteando con el 'ayuno intermitente' y con el encierro por COVID19 la primera semana me agobié tanto que perdí un par de kilos que me sirvieron de rampa de salida para tomármelo en serio", explica la presentadora, que recomienda encarecidamente que antes de practicarlo se consulte con un especialista.

AYUNAR 16 HORAS AL DÍA

El ayuno intermitente busca una drástica reducción calórica en nuestra dieta y está basado en un protocolo de dos fases: un período de 16 horas donde no vamos a ingerir ningún alimento -que coincide con las horas de sueño- y otras ocho horas de "ventana de alimentos" en las cuales repartiremos las calorías que debemos ingerir en el número de comidas que deseemos. Lo normal suele ser entre tres y cinco comidas.

"Mi ventana de comidas es de 14-20h más o menos. Almuerzo, meriendo y ceno pronto con los niños. Me sienta genial tener el cuerpo vacío, entreno tres días a la semana en ayunas y estoy llena de energía. Muchas veces ya como sin hambre", cuenta.

10 KILOS EN 70 DÍAS

En dos meses Tania Llasera no solo ha conseguido un peso que la hace sentir mejor, sino que ha dado con un método que la ayuda a llevar una vida y una dieta más ordenada y comprometida con su salud. "Después de 70 días de ayuno intermitente puedo decir que me sienta bien: estoy llena de ideas, de energía me siento ligera y estoy feliz de estar cómoda en mi piel. Yo he pedido 10 kilos".

Eso sí, la presentadora recalca que ella no es médico e incide en la importancia de consultar con un especialista antes de comenzar cualquier tipo de ayuno. "Me da cosa recomendar 'no comer' yo sí que como y mucho. Solo que ya no a todas horas. La salud siempre debe ser lo primero", concluye.