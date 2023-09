El tatuaje que Juan del Val se hizo por Nuria Roca 

Juan del Val y Nuria Rocason una de las parejas televisivas más conocidas. Han trabajado juntos en programas como La Roca o con su sección habitual en El Hormigueroy han demostrado que tienen una gran complicidad.

El escritor nunca ha dudado en demostrar públicamente su afecto hacia su mujer e incluso ha revelado durante la emisión de su programa de tarde de los domingos que se había hecho un tatuaje en honor a ella.

A raíz de una noticia de la que estaban charlando sobre un hombre que se había tatuado el nombre de su hija 700 veces, Juan ha enseñado a las cámaras la N que tiene en el brazo por Nuria.

Tras mostrarlo, le han preguntado si se lo quitaría en el caso de separarse de ella y ha confesado que no porque jamás se ha hecho uno del que se pueda arrepentir: "Yo necesito hacerme tatuajes de los que tenga la absoluta certeza de que no me voy a arrepentir. Yo tengo a mis tres hijos, por lo que no me puedo arrepentir, y tengo a Nuria [Roca]".

"Ella forma parte de mi vida y yo jamás me arrepentiría de haber estado con Nuria. Si tengo otra pareja, tendrá que asumir donde está mi vida, y mi vida es Nuria", ha dicho muy emocionado.

El tatuaje de Nuria Roca por Juan del Val

Ella no se queda atrás y también tiene un pequeño tatuaje dedicado a Juan y sus hijos. Se trata de una pequeña J -también en el brazo- y dentro de ella los nombres de sus dos hijos Pau y Olivia.

Tatuaje de Nuria Roca

En una entrevista con Hola, ya adelantó que están diseñados por ella

Juan del Val y Nuria Roca llevan juntos más de 20 años.