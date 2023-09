Pau, Juan y Olivia: así son los hijos de Nuria Roca y Juan del Val

Nuria Roca y Juan del Val llevan ya 25 años juntos. La presentadora y el escritor, ambos colaboradores de El Hormiguero, se conocieron en 1998 y dos años después decidieron pasar por el altar. En octubre del año 2000 se dieron el "sí, quiero" y en verano de 2002 dieron la bienvenida a Juan, el primero de sus tres hijos de los que presumen habitualmente en redes sociales.

Juan, Pau y Olivia son protagonistas de numerosas publicaciones de sus mediáticos padres, quienes también aprovechan Instagram para exhibir a sus mascotas, Pepi y Violenta, que completan su peculiar familia numerosa.

Una familia numerosa que Nuria Roca llegó a plantearse aumentar. "Yo hubiera tenido más hijos", confesoó la presentadora en una entrevista en 2016. "Ahora ya no porque están en esa edad que los disfrutas más, porque puedes salir a cenar con ellos, puedes viajar... Si me preguntas qué me aportan mis hijos, te diría que mucho".

Ellos son su prioridad y quienes les han obligado a modernizarse a nivel tecnológico. "Con mis hijos hago el esfuerzo de conocer su mundo e integrarme, por ejemplo, en la cultura digital que ellos manejan y de la que yo apenas sé cómo funciona", aseguró en otra entrevista, en la que apuntó que los tres son muy diferentes entre sí.

"Son muy diferentes el uno del otro, habiendo recibido la misma educación. Sí es verdad que como Olivia tiene mucho contacto con sus hermanos, le gustan los camiones, le cuesta ponerse un vestido. Físicamente es muy femenina pero como niña que es, le gusta jugar a lo que juegan sus hermanos", decía al hablar de ellos en 2020.

Juan, el hijo mayor de Nuria Roca y Juan del Val

El mayor de la familia es Juan, que cumplió 21 años este verano y que sigue los pasos de sus progenitores en el mundo audiovisual.

Juan del Val Roca tiene un canal en TikTok, donde supera los 113.000 seguidores y donde publica vídeos propios, y también con sus padres y sus hermanos Pau y Olivia.

El joven guarda un claro parecido a su padre, como ha reconocido la propia presentadora en varias ocasiones.

La presentadora también ha hablado de los intereses profesionales de su hijo, que se matriculó en Publicidad y Marketing tras pasar la EVAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad) con buenas calificaciones

"Tiene muchísimas dudas, pero sí que es verdad que está en bachillerato de artes y lo que más le gusta es el audiovisual, periodismo y todas estas cosas, que evidentemente es lo que ha mamado en casa", contaba Nuria Roca en una entrevista en enero de 2020.

Pau, el mediano de la familia

Pau es el siguiente del clan. Nació en agosto de 2006 y este año cumplió 17 años.

Pau ha vivido el último año fuera de España. En agosto de 2022 se fue a Estados Unidos a seguir los pasos de su hermano Juan y estudiar un curso en el extranjero. Pau lo hizo en California y Juan, en Dakota del Sur.

El mediano de la familia regresó de esta aventura a finales de mayo de 2023 para alegría de sus padres, que no dejaron de compartir fotos de su llegada en redes.

Olivia, la hija pequeña de Juan y Nuria

La tercera del clan Del Val Roca es Olivia, la más mediática de los tres con permiso de su hermano Juan. La ya adolescente de 13 años es la única que se ha atrevido a ir al trabajo de mamá y salir en El Hormiguero.

Lo hizo en 2018, cuando tenía solo ocho años, y fue para darle una sorpresa a su madre.

Mucho antes de esa visita, exactamente ocho años antes, Olivia ya había salido en el programa cuando Nuria Roca se prestó a que le hiciesen una ecografía 3D y descubrir la cara de su bebé en directo.