¿Taylor Swift apoya a Kamala Harris?

Te interesa Taylor Swift no es la única: Ariana Grande sufrió un atentado terrorista en Manchester en 2017

Antes de que se confirmara la cancelación de los conciertos de Taylor Swift en Viena por un posible atentado terrorista, la estadounidense ha compartido en sus redes sociales una imagen con una silueta que podría ser la de Kamala Harris, la vicepresidenta y candidata demócrata de EE. UU.

Swift, que está de gira por Europa, ha publicado este martes por la noche diez fotografías de su concierto en Varsovia (Polonia). En la séptima de ellas, se puede ver a la cantante en primer plano sobre el escenario y una silueta negra similar a la de Harris saludando por detrás.

El mensaje secreto de Taylor Swift

Se desconoce si este símbolo de Taylor Swift es una manera de mostrar su apoyo a la candidata estadounidense o no, ya que el mensaje de la publicación no la menciona directamente. "Me encantaron estos conciertos de Varsovia. Era la primera vez que tocábamos en Polonia, pero no será la última... De verdad que me lo pasé genial. [...]", escribió.

Swift es conocida por dejar mensajes secretos a sus fans tanto en sus redes como en sus videoclips.

En 2020, la artista respaldó a Biden y le dijo a V Magazine: "Votaré orgullosamente por Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de este año".

Influencia en el voto joven

Swift se encuentra en la cima de su fama y podría tener una gran influencia sobre los votantes más jóvenes.

El martes, Harris anunció que su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales es el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Harris cuenta ya con el apoyo de la cantante británica Charli xcx y los artistas estadounidenses Ariana Grande, Cardi B, John Legend o los raperos Megan Thee Stallion y Quavo.