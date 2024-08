Taylor Swift y Charli xcx, una relación reconstruida tras su polémica

Taylor Swift y Charli xcx son dos de las artistas femeninas más destacadas del panorama pop global, y su relación ha dado mucho de qué hablar entre los seguidores de ambas cantantes.

Aunque las dos se encuentran ahora en el mejor momento de su carrera, la estadounidense y la británica se conocen desde hace muchos años. En 2014, posaron juntas ante las cámaras en el iHeartRadio Jingle Ball, y las dos se reencontraron cuatro años después durante la gira de conciertos de Taylor Swift Reputation Stadium Tour.

En 2018, Charli xcx comenzó a actuar en el espectáculo de apertura de los conciertos multitudinarios de la estadounidense junto a la también artista Camila Cabello.

Camila Cabello, Taylor Swift y Charli xcx antes de un concierto de 'Reputation Stadium Tour' | Gertty Images

La polémica entre Taylor Swift y Charli xcx

En 2019, la británica dio unas polémicas declaraciones sobre su implicación en los shows de Reputation Stadium Tour: "Como artista, me sentí un poco como si estuviera subiendo al escenario y saludando a niños de cinco años", dijo en una entrevista con Pitchfork antes de disculparse ante los fans de Taylor Swift.

Tras este contexto, los seguidores de ambas artistas han comenzado a especular este año sobre una posible confrontación entre ellas a raíz de una canción de Charli xcx. Se trata de Sympathy is a Knife, incluida en su último álbum Brat.

En la letra del tema, la británica asegura que se siente insegura ante otra mujer con la que se encuentra "tras bambalinas" en los conciertos de su novio, George Daniel, que forma parte del grupo The 1975. Otro integrante de la banda es Matty Healy, exnovio de Taylor Swift.

"No quiero verla tras bambalinas en el show de mi novio / Cruzo los dedos a escondidas / Espero que terminen pronto", canta Charli xcx en la canción. "No quiero compartir el espacio / No quiero fingir una sonrisa / Esta chica aviva mis inseguridades / No sé si es real o si estoy perdiendo el control", dice en la primera estrofa.

Esta coincidencia ha alarmado a los fans de las dos artistas, y ahora Charli xcx se ha pronunciado sobre si Sympathy is a Knifehabla o no sobre Taylor Swift.

Las recientes palabras de Charli xcx y Taylor Swift

En una reciente entrevista con New York Magazine, Charli xcx ha evitado desvelar a quién se refiere en su canción. "La gente va a pensar lo que quiera", ha dicho. "Esa canción es sobre mí y mis sentimientos y mi ansiedad y la forma en que mi cerebro crea narrativas e historias en mi cabeza cuando me siento insegura y cómo no quiero estar en esas situaciones físicamente cuando siento dudas sobre mí misma", ha añadido.

En el mismo artículo, se incluyen unas declaraciones de Taylor Swift donde halaga a su compañera de industria. "Me ha sorprendido la sensibilidad melódica de Charli desde que escuché por primera vez Stay Away en 2011", ha dicho la estadounidense. "Su escritura es surrealista e inventiva, siempre. Lleva una canción a lugares a los que no esperarías que llegara, y lleva haciéndolo de forma constante durante más de una década. Me encanta ver que un trabajo tan duro da sus frutos", ha zanjado.