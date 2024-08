Todo sobre Charli xcx: su carrera, su meme de 'Brat', su edad y su novio

Te interesa Todas las pistas que señalan una posible colaboración entre Rosalía y Charli XCX

Su nombre completo es Charlotte Emma Aitchison, pero todos la conocemos por su nombre artístico Charli xcx.

La artista se halla en un buen momento a nivel profesional: en junio de 2024 publicó su aclamado álbum Brat, que incluyetemas como 360. Además, ha colaborado con artistas de la talla de Lordeo Billie Eilish, con quien ha publicado el tema Guess.

Cifras como los más de 42 millones de oyentes mensuales en Spotify avalan el éxito de una cantante que lleva más de quince años en activo. Repasamos su carrera y te contamos algunos detalles sobre su trabajo y su vida actual.

Inicios en la red

Charlie xcx tiene 32 años y nació en 1992 en Cambridge. Hija de un empresario y una azafata de La India, adquirió toda su formación musical de forma autodidacta.

El primer lugar en el que la británica compartió su música fue la plataforma Myspace. Tal fue el éxito que comenzó a actuar en diferentes raves y fiestas siendo aún menor de edad, aunque no fue hasta 2010, ya con 18 años, cuando logró firmar su primer contrato discográfico con Asylum Records.

Paralelamente, Charli xcx comenzó a estudiar la carrera de Bellas Artes, que finalmente abandonaría para dedicarse en exclusiva a la música cuando salió el sencillo que le llevó a la fama internacional.

Una colaboración, clave de su fama

Fue en 2013 cuando un hit mundial como I Love It de Icona Pop hizo que se colocase en el foco mediático. En efecto, esta canción fue una colaboración entre el mítico dúo sueco y la británica. Logró ser además número uno en Australia, Canadá, Suecia, Alemania, Noruega y Austria, así como entrar en el top diez de los singles más vendidos en la historia de Estados Unidos.

Su primer álbum de estudio

El nombre que la británica escogió para su primer álbum de estudio fue True Romance. El disco consta de trece canciones, entre ellas Stay Away o What I Like.

En este álbum, la artista habla de las verdades que ha ido descubriendo con sus diferentes experiencias vitales, en especial las románticas, todo a través de un estilo inspirado en el pop oscuro de artistas como la banda Siouxsie and the Banshees.

2014: 'Fancy' y 'Sucker'

2014 fue un buen año para Charlie sxs: colaboró con Iggy Azalea en su single Fancy, canción con la que ambas recibieron dos nominaciones a los Premios Grammy y conquistaron el mercado internacional, y publicó su segundo álbum de estudio Sucker.

Dentro de Sucker, la artista incluyó la canción Boom Clap, que forma parte de la banda sonora de la película Bajo la misma estrella y también se convirtió en un hit mundial.

Un sonido más experimental

2015 marcó un punto de inflexión para la artista británica: sus ganas de experimentar con nuevos estilos y registros como el hyperpop le llevaron a fundar su propio sello discográfico, Vroom Vroom Recordings. Fue entonces cuando sacó el EP llamado Vroom Vroom, incluyendo un single del mismo nombre.

Más adelante llegaron sencillos como After the Afterparty y 1999, una canción en conjunto con Troye Sivan que incluyó en su tercer álbum de estudio Charli.

Durante esta etapa profesional, Charlie xcx también tuvo la oportunidad de ser telonera de Taylor Swift. Lo hizo en la gira de la artista Reputation Stadium Tour.

'Crash'

Tras varios sencillos más y su cuarto álbum de estudio How I'm Feeling Now, en marzo de 2022 llegó su disco Crash. Con él, Charli xcx dejaba atrás lo experimental para centrarse en los sonidos más clásicos del pop de los años 80 y 90, con canciones como Crash, New Shapes o Every Rule.

Con este trabajo, la británica fue número uno en las listas de Irlanda, Reino Unido y Australia y recibió muy buenas críticas de la prensa, que valoró positivamente que se tratase de su álbum más pop.

'Brat', su último álbum

Su sexto álbum de estudio salió el pasado mes de junio de 2024. Bajo el nombre de Brat, incluye sencillos como 360, Mean Girls o The Girl, so Confusing, y se ha convertido en todo un fenómeno musical del verano, haciéndose viral en TikTok.

Algo muy llamativo es su línea gráfica: la británica escogió como portada un diseño sencillo pero funcional, con un cuadrado de color verde chillón con el nombre del disco escrito en el centro en fuente Arial. Un diseño que se ha viralizado en redes sociales, ya que todos los fans han subido vídeos y fotos recreando la portada o localizando ese color verde Brat en su entorno, por supuesto siempre con sus canciones de fondo.

Su lado más personal y su novio

Actualmente mantiene una relación con el batería de la banda The 1975, George Daniel. Es más, ambos están comprometidos y se han levantado rumores de que podrían incluso haberse casado ya en secreto.

Aunque ellos no hacen mucho alarde de su relación en las redes sociales, fotógrafos como Jordan Hughes sí les han captado juntos en más de una ocasión.