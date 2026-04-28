Taylor Swift se sincera sobre las críticas a su música y lo agotada que se sintió con tan solo 22 años

Taylor Swift ha sido declarada por The New York Times como uno de los 30 compositores estadounidenses vivos más importantes.

Por este motivo, ha sido entrevistada por el medio y ha abarcado cuestiones como el proceso de creación de sus letras, cómo ha vivido durante su carrera las críticas y lo agotada que se ha sentido en algunos momentos de su carrera.

Decidida con su pasión

Durante su carrera, Taylor Swift ha tenido que enfrentarse a todo tipo de críticas, incluso antes de recibirlas: "La primera vez que pensé 'No me importa si la gente odia esto porque a mí me encanta' fue cuando escribí la canción 'Love Story', cuando tenía 17 años y estaba en mi habitación, enfadada con mis padres porque no me dejarían ir a una cita con un chico que era demasiado mayor".

Con esta anécdota, la cantante aprovechó para hacer una pequeña broma: "Esta es la razón por la que necesitas disciplinar a tus hijos, porque quizás escriban canciones que se conviertan en número uno".

Unida a sus sentimientos de adolescente

Taylor Swift ha confesado que aún es un "misterio" para ella el proceso de creación de su música, pero si algo tiene claro es que quiere seguir escribiendo como una adolescente, pero sin parecer "un adulto completamente desquiciado".

"Tengo una opinión muy fuerte de que cuando eres joven sientes las cosas de una forma muy intensa y detallada. Hay una atención al detalle cuando tienes entre 17 y 22 años y estás deseando algo profundamente o estás intentando alcanzar y coger algo, pero nunca sosteniéndolo".

Su reacción ante las críticas

Críticas y Taylor Swift son dos conceptos que prácticamente van de la mano, pero, para ella, en ocasiones han sido un "combustible".

"Han sido un punto de partida, como un pront de escritura creativa. Hay muchas canciones en mi carrera que no existirían, como 'Blank Space', que no existiría si no hubiese habido personas diciendo: 'Aquí está una diapositiva de todos sus novios'".

Además, para Taylor, quien te critica solamente está proyectando sus inseguridades sobre tí: "Un personaje público que hace arte es una bola de discoteca y eso es parte de por qué he estado siendo capaz de mantener la cabeza fría a través de todo esto".

Concretamente, Taylor ha puesto el foco en el hate que recibió reputation: "Yo estaba como: 'Digan lo que quieran. Yo sé lo que hice, lo amo. Vayan con Dios. Lo siento. Pueden unirse si quieren. Está bien si no lo hacen'"

Con el tiempo, la gente cambió de parecer sobre el disco, pero ella siempre lo tuvo claro, sobre todo conReady For It?, la cual considera que fue subestimada.

Agotada cuando lanzó 'Red'

Sin embargo, uno de los momentos en los que Taylor se sintió más afectada por la crítica fue estaba escribiendo los temas de Red.

"Había una canción que escribí sola en una habitación de hotel cuando tenía 22", comenzó expresando, "llamada Nothing New. Suena ridículo, pero a mis 22 años me sentí completamente agotada. Sentí que quizás la única cosa que me hacía especial era ser este fenómeno adolescente".

Cuando Taylor tenía 18 años, publicó el álbum Fearless recién salido y ya contaba con sus primeros números uno internacionales, a la par que recibía buenas críticas por su trabajo. Sin embargo, todo cambió muy rápido:"Hubo este cambio brusco de: 'No, no merece estar ahí. Ella apesta realmente'.

"Realmente cambió mi percepción de cómo el amor te puede ser entregado tan rápidamente y arrebatado. Es esta cosa extraña con la fama, y esta fue la primera vez que me enfrenté con esto" compartió sobre cómo funciona la industria del entretenimiento.

Su indecisión y la elección de cada palabra

En sus comienzos, Taylor ha confesado que tenía muchas dudas sobre si querer expresar y compartir ciertas cosas, pero algo la hizó cambiar de parecer: "Pensé: 'Realmente creo que mucha gente se siente de esa forma'. Eso siempre anula mi incomodidad si una frase suena demasiado real, porque realmente no creo que haya algo que sea demasiado real".

Además, ha confesado que le encanta jugar fonética y gramaticalmente con sus letras, trabajando mucho en la elección de cada palabra. Tanto es así que tiene un documento que utiliza para escribir las palabras que le han gustado o las frases que se le ocurrieron de repente, incluso aquella línea que pensó "hace cuatro años a las tres de la mañana".