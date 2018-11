Thalía narra en un divertido vídeo el asqueroso momento que ha vivido en un cine

Thalía compartió en su cuenta de Instagram el incómodo y asqueroso momento que le tocó vivir en un cine de Los Ángeles: "Me agarré una bolsa porque el asiento que me tocó estaba asqueroso, lleno de grasa, de comida, de perrito caliente y no lo quisieron limpiar”, comenta mientras forra la butaca con trozos de bolsas de plástico ¡que tuvo que ir a buscar al cuarto de la limpieza!

Haciendo alarde de su buen humor, la cantante acabó viendo la película sentada sobre esos pedazos de plástico y publicando una divertida foto para dejar constancia del “disgusting” (asqueroso) momento.