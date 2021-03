"Tienes todo mi amor. Mi máxima gratitud": la emotiva carta de Miley Cyrus a Hannah Montana

Han pasado 15 años desde el estreno de Hannah Montana. El primer capítulo de la serie de Disney Channel se emitió el 24 de marzo de 2006. La carrera de Miley Cyrus estaba a punto de despegar. No tardó en hacerlo y ahora, siendo una estrella de fama mundial, la cantante se ha acordado de sus inicios y le ha escrito una carta a su pesonaje.

"Querida, Hannah", arranca el emotivo texto escrito a mano y que ha compartido a través de sus redes sociales. Cyrus llena la carta de frases tan potentes como :

"Eras como un cohete que me llevó a la Luna y nunca me trajo de vuelta al suelo. No pude haberlo imaginado cuando me grababa cantando".

" Tú y yo hemos pasado por todo esto juntas, mi amiga. Hemos apuntalado muchas primeras veces. Muchas cosas pasadas. Opps. Bajones, lágrimas y risas".

"Tienes todo mi amor. Mi máxima gratitud. Darte vida durante esos seis años fue un honor".

"Me dieron el mejor regalo que podría pedir una niña".

"Querida Hannah:

Ha pasado mucho tiempo, 15 años para ser exactos. Desde la primera vez que deslicé esos flequillos rubios en el mejor intento por ocultar mi identidad. Luego me puse una bata de tela rosa de HM sobre mi corazón. No sabía entonces... que es donde vivirías para siempre.

No solo en mí, sino en millones de personas de alrededor de todo el mundo. Aunque seas considerada un alter ego, en realidad, hubo un tiempo en mi vida en el que tuviste más de mi identidad en tus guantes que yo en mis manos desnudas.

Tuvimos un intercambio anual en el que tú proporcionaste una cantidad superlativa de fama a cambio del anonimato que te ofrecí. Pero MUCHO ha cambiado desde entonces. Eras como un cohete que me llevó a la Luna y nunca me trajo de vuelta al suelo. No pude haberlo imaginado cuando me grababa cantando “I Love Rock N Roll" contra una pared blanca en la cocina de las amigas de mamá en Nashville.

El nombre escrito en letras en frente de un primer borrador del guion que haría realidad mis sueños más locos. Tú y yo hemos pasado por todo esto juntas, mi amiga. Hemos apuntalado muchas primeras veces. Muchas cosas pasadas. Opps. Bajones, lágrimas y risas. Perdí a Pappy, el papá de mi padre, mientras estaba en el set grabando un episodio de la primera temporada.

Quería aguantar lo suficiente para lograr estar en la premier de un 24 de marzo, pero se fue un 21 de febrero. Sí llegó a ver el anuncio que se transmitió durante High School Musical en el que afirmó que era uno de los momentos más orgullosos de su vida, además de que era un demócrata impresionante. Mi corazón se rompió, pero se sintió satisfecho al saber que su nombre podría salir junto con el de mi padre al final de cada crédito.

También experimenté que era estar enamorada por primera vez en estos años. Vergonzosamente me bajó la regla en un par de pantalones blancos de Capris el día en que un chico lindo del casting fue a almorzar conmigo. En lugar de eso, me pasé la hora en el baño con mi mamá sollozando y luchando para encontrar un par de jeans nuevos.

Obtuve muchos amigos en esos seis años que estuvimos en el set. Emily Osment, Mitchel Musso y Jason Earles se convirtieron en mi familia. Los veía más que a mis propios familiares. Bueno, sin contar con mi papá que era quien llevaba al trabajo todos los días hasta que mi mamá me dejó comprar un Prius.

Entonces solo tenía 15 años con un permiso, así que mi copiloto era mi abuela Mammie quien fundó mi club de fans Miley World (…) Fue agridulce entender que te dejaría (una parte gigante de mí) en el escenario 9 en el que crecí, en el que fue mi hogar.

El episodio final se tituló apropiadamente A donde vaya después de una canción final de la sensación adolescente de pop. ¿Tu? ¿Yo? Hannah Montana. El primer verso dice: 'Todo está a punto de cambiar. El capítulo finaliza, pero las historias solo comienzan. Una página está cambiando para todo'”. Y cierra con un estribillo que dice: 'Podríamos estar separados, pero siempre sé que estarás conmigo donde sea que estés'.

Hannah, espero que me oigas y creas que esas palabras son verdaderas. Tienes todo mi amor. Máxima gratitud. Darte vida durante esos seis años fue un honor. Estoy en deuda no solo contigo, Hannah, sino con todos los que han creído en mí desde el principio. Todos tienen mi lealtad y mi más profundo aprecio hasta el final.

Con toda sinceridad les digo ¡GRACIAS! Para todo el equipo de Disney, todos los miembros del reparto, misiones especiales, equipo, agentes y gerentes. ESPECIALMENTE, a mi mamá, que me llevó a cada clase y cada audición, incluso cuando suponía salir de la ciudad o hacer una mudanza al otro lado del país, por la que pasaron mis hermanos tan desinteresadamente.

No pasa un día que olvide de donde vengo. Un edificio en Burbank, California, con una habitación llena de gente con el poder de cumplir mi destino. Y eso fue lo que hicieron. Me dieron el mejor regalo que podría pedir una niña.

Te quiero, Hannah Montana.

Para siempre, Miley. "