15 años de Hannah Montana: qué hacen ahora los protagonistas

¿Quién no quiere disfrutar de lo mejor de los dos mundos, la fama y el anonimato? (The Best of Both Worlds, título de la cabecera de la serie)

Precisamente eso era lo que hacía Miley Stewart, una joven adolescente que vivía una doble vida gracias a su alter ego en la mítica serie de Disney Channel. Por el día era una joven normal y corriente y por las noches se transformaba en un ídolo musical, la super estrella Hannah Montana. ¿Su disfraz? Una sencilla peluca rubia con la que nadie descubría nunca su verdadera identidad.

Hannah Montana fue sin duda la serie que catapultó a Miley Cyrus al estrellato. Ahora que se cumplen 15 años de su estreno, echamos la vista atrás para recordar cómo eran los protagonistas y de paso descubrir a qué se dedican ahora. ¿Recuerdas a la mejor amiga de Miley, Lily?, ¿y a su padre?

Miley Cyrus era Hannah Montana

Después del apabullante éxito de la serie, estaba claro que Miley Cyrus despuntaría como una gran artista musical. Sin embargo, sus inicios como artista en solitario, fuera de su papel en la serie, no fueron fáciles. Intentó zafarse de esa imagen de niña dulce subida a una bola de demolición medio desnuda en el videoclip de Wrecking Ball, hizo twerking en los premios MTV VMA de 2013 y muchos titularon su actuación como "Miley Cyrus mata a Hannah Montana", luego volvió a coquetear con el country y ahora se postula como un ídolo rebelde y rockero gracias a su último álbum Plastic Hearts.

Miley Cyrus // Getty

Una de las anécdotas más curiosas es que Miley Cyrus acudió al casting para interpretar la mejor amiga de la protagonista, pero sorprendió tanto a su jurado que le ofrecieron finalmente el papel de Hannah Montana.

Billy Ray Cyrus era Robby Ray Stewart

Billy Ray Cyrus ha sido padre de Miley Cyrus tanto en la vida real como en la ficción. Es conocido por su faceta como cantante country, pero también ha coqueteado mucho con el mundo del cine y las series, como se puede comprobar en sus trabajos en Sensación de vivir: La nueva generación y Sharknado 2.

Billy Ray Cyrus // Getty

Hace solo dos años, su colaboración con Lil Nas en el tema Old Town Road lo catapultó al número uno de las listas de éxitos.

Emily Osment era Lilly Truscott

En el momento más duro del confinamiento, el pasado mes de marzo, Miley Cyrus comenzó a hacer entrevistas y charlas para todos sus fans a través de su canal de YouTube. Uno de los encuentros que más éxito tuvo fue precisamente su conexión con Emily Osment, la inseparable amiga de Hannah Montana.

Emily Osment // Getty

15 años después del estreno de la serie, las que fueron mejores amigas en la ficción recordaron anécdotas del rodaje, rescataron fotos antiguas y, sobre todo, hicieron las delicias de un fandom lleno de nostalgia.

Puedes ver la charla de Miley y Emily a partir del minuto 38:

Jason Earles era Jackson Stewart

El actor que interpretaba al hermano de Hannah Montana en la serie participó durante varios años en la serie Wasabi Warriors, uno de los pocos proyectos que se le conocen después de la ficción juvenil.

Jason Earles // Getty | Instagram Jason Earles

En sus redes sociales se puede comprobar que el actor está felizmente casado y que disfruta de una vida bastante corriente. Además, en el año 2018 publicó una foto de un encuentro con sus compañeros de reparto Mitchel Musso, Moises Arias y Emily Osment, además de multitud de imágenes recordando el rodaje de la serie.

Mitchel Musso era Oliver Oken

El joven actor Mitchel Musso destacó por ser la voz de Jeremy en la conocida serie Phineas y Ferb, que continúa en emisión en algunos canales y que tuvo siete temporadas.

Mitchel Musso // Getty

Moises Arias era Rico

El personaje de Rico cobró más protagonismo en la segunda temporada de la serie y el actor supo aprovecharse del tirón mediático para seguir trabajando. Le hemos visto en películas como El juego de Ender, Ben-Hur, Dando la nota 3 y A dos metros de ti. Ahora mismo se dedica a la fotografía y es director de arte. En su cuenta de Instagram se pueden ver sus trabajos.