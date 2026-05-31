Todos los famosos en el primer concierto de Bad Bunny en Madrid: de Ester Expósito a Myke Towers

Ester Expósito en el concierto de Bad Bunny en Madrid | EFE / Juanjo Martín

Ester Expósito en el concierto de Bad Bunny en Madrid | EFE / Juanjo Martín

Bad Bunny por fin ha llegado a Madrid con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Este 30 de mayo, el puertorriqueño ha celebrado su primer concierto en el Metropolitano, donde reunirá a unas 500.000 personas con su residencia de diez conciertos. Y, entre la multitud de fans, este sábado ha destacado la presencia de algunos famosos.

El espectáculo de Bad Bunny incorpora una estructura en el centro de la pista llamada La Casita, que está inspirada en el típico hogar puertorriqueño. Allí han sonado éxitos del reguetón como Veldá, Tití me preguntó, Neverita y Si veo a tu mamá rodeado de invitados VIP.

Entre todos los famosos, la más comentada ha sido la actriz Ester Expósito, con la que Bad Bunny ha estado bailando unos segundos. También del mundo de la actuación, se ha visto a Ana de Armas, María León y Clara Galle.

Algunos futbolistas tampoco han querido quedarse fuera de La Casita, como es el caso de los jugadores del Real Madrid Dani Ceballos y Álvaro Carreras o los del Rayo Vallecano Sergio Camello e Isi Palazón. A ellos también se han sumado el cantante Mvrk o la influencer y empresaria Chiara Ferragni.

Álvaro Carreras asiste al concierto de Bad Bunny en Madrid | EFE / Juanjo Martín

Isi Palazón en el concierto de Bad Bunny en Madrid | EFE / Juanjo Martín

Myke Towers, invitado de la noche

El concierto de Bad Bunny con el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour no sería lo mismo sin la sorpresa del artista invitado o de la canción exclusiva, pues cada fecha cuenta con una composición única que no suena en ningún otro momento de la gira.

En esta primera fecha de Madrid, Bad Bunny ha interpretado Adivino con Myke Towers, al que Benito ha descrito como uno de los grandes cantantes puertorriqueños del momento. Tras su dúo, el invitado ha interpretado solo un mashup de varias canciones de su discografía: Diosa, La playa, LALA, La falda, Si se da y WHAT U NEED? (SexPlaylist 2).

"Madrid, gracias por recibirme siempre. ¡Que siga la fiesta!", ha animado Towers antes de despedirse.