Tommy Ramone: muere el último Ramone

Tommy Ramone, batería de la mítica banda The Ramones, murió el sábado en Nueva York a los 62 años de edad. El artista padecía, desde hacía varios meses, cáncer de las vías biliares. La triste noticia se conoció a través de la cuenta de la banda en Twitter.

We are saddened to announce the passing of Ramones founding drummer Tommy (Erdelyi) Ramone. #RIPTommyRamone pic.twitter.com/kDBNMpn4Tp