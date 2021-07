La tortuosa relación de Marilyn Manson con su madre

Brian Warner, más conocido como Marilyn Manson, creció en una familia disfuncional. Para escapar de la realidad familiar, la estrella de rock creó su personaje y con su música refleja la polémica, el sufrimiento y el escándalo que tuvo que vivir hasta que cumplió los 18 años de edad.

Creció en Canton, Ohaio y desde niño llevó el peso de su familia ante la ausencia de su padre —veterano de la guerra de Vietnam—que siempre estaba fuera por trabajo. Su madre, Barbara Wyer, llegaba incluso a llamarlo por el nombre de su padre. Su abuelo tenía un sótano repleto de revistas porno hardcore y se dice que Manson tuvo acceso a todo ese material cuando era muy pequeño.

Asumir el papel de padre fue una carga muy pesada para el cantante, lo que le llevó a tener un profundo resentimiento hacia su madre. "Estás lleno de testosterona y cabreado y no quieres que te llamen por el nombre de tu padre, especialmente cuando ni siquiera sabes dónde diablos está", llegó a afirmar Marilyn Manson.

La reconciliación

En los pocos años previos a su muerte, Barbara Wyer desarrolló Alzheimer. "Hice las paces con ella el año anterior, aunque ella realmente no sabía quién era yo", dijo. Eso inspiró grandes cambios en la vida de la estrella de rock.

Unos meses después de la muerte de su madre, su padre lo visitó y le habló por primera vez de cómo se sintió después de haber matado a tanta gente en la guerra de Vietnam. "Cuando apareció en mi casa, tenía Apocalypse Now en el proyector de mi pared y se detuvo allí mismo cuando entró, lo cual fue incómodo. No lo planeé. Él entró y dijo: 'Esto me trae muchos sentimientos encontrados'. Y yo dije: '¿Bueno o malo?' Y él dijo: 'Bueno, cuando la gente habla sobre el síndrome de estrés postraumático, no creo que entienda que cuando has matado a tanta gente y luego tienes que volver a un mundo normal, es muy difícil adaptarse eso".

Si hay algo que ha caracterizado la vida de todos los miembros de la familia de Marilyn Manson ha sido la violencia, lo que marcó al cantante desde niño.