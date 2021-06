Qué pasó el 18 de agosto de 2019: el incidente por el que Marilyn Manson podría ir a la cárcel

El Departamento de Policía de Gilford (New Hampshire) emitió una orden de arresto contra Marilyn Manson el pasado mes de mayo por un incidente que el cantante tuvo con un cámara durante un concierto en 2019.

Durante la gira Hell Never Dies, Manson ofreció un concierto en el estadio Bank of New Hampshire Pavilion en el que fue demandado por uno de los cámaras que estaba grabando el show.

Tres asistentes, incluido un guardia de seguridad, han asegurado a la revista People que después de que Manson escupiese a la cámara, el operario —del que no se ha revelado su identidad— limpió el objetivo muy disgustado y el cantante se tiró al suelo y empezó a escupirle directamente a él a modo de burla.

A pesar de que se trata de un delito menor, escupir se considera un "contacto físico sin privilegios", por lo que de ser declarado culpable, Manson podría enfrentarse a unos meses de prisión y una pequeña multa de 2.000 dólares.

El portal TMZ explicó que se el departamento de policía de Gilford (New Hampshire) emitió la orden de arresto porque, a pesar de que tanto el cantante como su equipo conocían esta denuncia desde hace tiempo, no hicieron "ningún esfuerzo por regresar a New Hampshire y atender los cargos pendientes".

Sin embargo, un mes mas tarde el abogado del artista, Howard King, ha comunicado al jefe de policía de Gilford que Marilyn Manson se entregará, aunque no está claro cuándo ocurrirá. Una vez se entregue, se programará una lectura de cargos ante un tribunal del distrito de New Hampshire.

Además, el abogado ha recalcado a la revista People, que se trata de un delito menor, a pesar de que el cámara pida 35.000 dólares por daños a su equipo: "No es ningún secreto para cualquiera que haya asistido a un concierto de Marilyn Manson que le gusta ser provocativo en el escenario, especialmente frente a una cámara".

Numerosas denuncias de abuso sexual

A este delito menor se le suman otros mucho más graves de agresión sexual y violencia. La última mujer en hacer público su caso fue Ashley Walters, que tras intentar abusar de ella sexualmente trabajó para él como asistente. La víctima ha relatado que le obligaba a mantenerse despierta consumiendo cocaína, y que incluso la ofreció sexualmente a "amigos y asociados influyentes de la industria".

Poco antes de este testimonio, Ashley Morgan, quien mantuvo una relación de dos años con Manson, relató en un vídeo para la revista People desveló su traumática experiencia con Manson, que llegó a cortarle el estómago con un cuchillo y beber su sangre.

Unas denuncias que se han hecho públicas gracias a las denuncias públicas de actrices conocidas como Evan Rachel Wood o Esmé Bianco, que desvelaron que fueron víctimas de abusos sexuales y psicológicos por parte del cantante.