El truco que esconde el criticado cambio de look de Tamara Gorro

Tamarra Gorro ha renovado recientemente su look, y al parecer a los fans no les ha gustado nada. La cosa es que el cambio tiene truco y la influencer ha confesado el secreto a todos sus seguidores vía Instagram.

Hace unos días, Tamara Gorro incendió las redes provocando la sorpresa entre sus seguidores anunciando y compartiendo su último cambio de look: nuevo corte de pelo y tinte rubio. Pero la cosa no acabó ahí, si no que también dio un cambio atrevido y provocó el asombro con un nuevo flequillo.

Sin embargo, el cambio no tuvo el recibimiento que se esperaba, a sus seguidores no les gustó mucho y recibió muchas críticas. No les convenció el flequillo, pensaban que el corte le sumaba años y además se esperaban un look mucho más radical que el que mostró Tamara.

Pero la 'influencer' tenía guardado un as en la manga y finalmente ha desvelado la verdad para todos sus seguidores, el flequillo que lleva es postizo. Ha compartido la imagen a través de Instagram y, la verdad, ha provocado algún que otro suspiro de alivio...