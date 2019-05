Tamara Gorro cambia radicalmente de look y comparte la reacción de Ezequiel Garay

Tamara Gorro ha vuelto a sorprender. La 'influencer' ha cambiado radicalmente de look y lo ha compartido vía Youtube, en su canal 'El Gorro de Tamara'. Además de enseñar cómo ha logrado el look detalle por detalle también muestra la reacción de su pareja Ezequiel Garay, quién ha flipado con el cambio.

Llevábamos una semana de hype máximo porque Tamara Gorro no ha parado de anunciarlo vía redes sociales con su familia virtual. Y por fin ha llegado el día, la 'influencer' ha dado el paso y se ha hecho el cambio de look del que tanto hablaba. Todos los miembros de su familia han reaccionado uno a uno al renovado aspecto de Tamara y ¡han flipado!

Llevaba días dando pistas por Instagram, pero el vídeo definitivo ha sido compartido en su canal de youtube. Tamara ha mostrado su nueva melena rubia, ¡y con flequillo!

"Me he cortado el pelo y me apetecía ponerme más rubia. El degradado ya no me gustaba mucho. El flequillo me lo he puesto porque a Ezequiel siempre le ha gustado", ha contado la yotuber. El resultado ha sorprendido para bien a su familia, sobre todo a su pareja que la ve muy guapa y "siempre quería verla con flequillo".

Ahora bien, por parte de sus seguidores... los comentarios en youtube dicen todo lo contrario. Piensan que el cambio no le favorece y le suma años.

"Estás muy guapa, pero has creado demasiada expectación para el pequeño cambio que te has hecho...", comentaba una seguidora. "Pienso lo mismo... Pareces más mayor. Creo que no te favorece... Como eres tan morena los oscuros te quedan mejor... Creo yo!!", comentaba otra. Mientras otros se han mostrado decepcionados ante el gran hype ya que se esperaban algo más por parte de Gorro.

Ella, días previos en Instagram confesaba que estaba dudosa pero ha decidido arriesgarse. "Me da miedito...pero creo que acertaré. ¿Qué pensáis que me voy a hacer?", preguntó Tamara a sus fans, abriendo así un mundo de expectativas.

Puede que no le guste a todo el mundo, pero ella se muestra bastante emocionada y contenta con el cambio. ¿Cuál será el siguiente cambio de look?