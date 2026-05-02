Shakira en Copacabana: dónde y a qué hora ver su concierto en Río de Janeiro

Shakira podría reunir a unas 2,5 millones de personas en su concierto gratuito en Copacabana (Río de Janeiro), que se celebra este sábado 2 de mayo.

Según desveló la colombiana, su espectáculo Todo Mundo no Río está dedicado a las mujeres. "Durante décadas fueron retratadas como devotas al hogar, silenciosas, sumisas. Esa imagen está obsoleta. La mujer latina de hoy decidió seguir adelante. Ella sustenta la casa, toma decisiones, lidera proyectos y cría a los hijos sola si es necesario", escribió Shakira en O Globo.

Horario de Shakira en Copacabana

El concierto de Shakira está previsto que comience a las 21:45 (hora local), lo que significa que en España puede seguirse durante la madrugada del domingo a partir de las 02:45 (una hora menos en Canarias). Esto se debe a que hay cinco horas de diferencia entre Copacabana y España:

Copacabana: 21:45

España peninsular: 02:45

Canarias: 01:45

Dónde ver el concierto 'Todo Mundo no Río'

En Río de Janeiro pueden ver el concierto de Shakira en Copacabana en directo a través de TV Globo, Multishow y la plataforma de streamingGloboplay. Sin embargo, no hay plataformas oficiales para verlo desde España.

Entonces, ¿cómo pueden ver los fans españoles el show de la colombiana? La mejor opción es recurrir a las redes sociales. Es posible que se organicen retransmisiones en vivo a través de perfiles no oficiales de YouTube o Twitch. Por ejemplo, el canal Homes in Rio tiene abierto un directo en los alrededores de la playa. De todas formas, es recomendable buscar en estas plataformas una vez iniciado el concierto.

Además, numerosas cuentas de Instagram, X o TikTok subirán contenido en directo o justo al terminar el evento. Por ejemplo, el perfil @portalviggoen Instagram hace un seguimiento extenso sobre la visita de Shakira a Copacabana, incluyendo los ensayos del día anterior.