El concierto de Rosalía en Colonia: una orquesta femenina y el confesionario con una amiga de Loli Bahia

Continúa a lo grande el LUX TOUR de Rosalía. Y cuando parece que la dinámica ya es fija en todos los conciertos y que no hay espacio para las sorpresas, la catalana demuestra que en cada concierto pueden pasar cosas especiales.

Así ha ocurrido en su cita musical en Colonia, Alemania. La artista ha actuado en el Lanxess Arena este 29 de abril, y su show ha regalado varios momentos inolvidables.

El primero de ellos ha sido una orquesta invitada de lo más especial: por primera vez desde que comenzó el tour, la artista ha trabajado junto a una orquesta totalmente formada por mujeres, que han acompañado a Rosalía durante todo el concierto.

Un confesionario con una conocida

El confesionario de antes de la actuación de La Perla es uno de los momentos más esperados en cada concierto del LUX TOUR. Y para no perder las costumbres en su gira por Europa Rosalía está subiendo al escenario a famosos.

Precisamente en Amberes fue Jennifer Heylen, una actriz belga, y en Colonia la cantante ha invitado a Rachel Marx. Se trata de una modelo alemana que empezó a destacar en pasarela en 2023, año en el que desfiló para marcas como Versace, Dior, Fendi y Hermès.

Además, los fans de la artista no han pasado por alto que se trata de una de las mejores amigas de la modelo Loli Bahia, la pareja de Rosalía. Y es que ambas han trabajado juntas para marcas y sesiones de fotos.