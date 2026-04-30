Quién es Rachel Marx, la modelo que se ha unido al confesionario de Rosalía en Colonia

Rachel Marx asistiendo a un desfile de la Paris Fashion Week 2026 | Getty Images

El confesionario de los conciertos de Rosalía con el LUX TOUR se ha convertido en un escaparate para que los famosos compartan anécdotas divertidas con la audiencia y den a conocer aspectos de su vida que normalmente mantendrían en su privacidad.

El pasado 29 de abril, la seleccionada para esta divertida sección fue Rachel Marx, conocida modelo alemana que ha trabajado para marcas como Dior, Fendi, Versace, Givenchy o Hermès.

Y es que la joven tiene una carrera bastante prometedora, llegando a abrir incluso importantes desfiles.

Un inicio inesperado

En muchas ocasiones, las personas que trabajan en el modelaje son captadas por miembros de la industria en momentos inesperados. Este fue el caso de Rachel Marx, quien fue fichada en Frankfurt, Alemania, mientras trabajaba en el restaurante del padre de su mejor amiga.

A partir de ahí comenzó su carrera, siendo su primer desfile en 2018 nada más y nada menos que con la marca de alta costura Valentino.

Trabajando con los grandes

A pesar de su corta edad, la cual no ha revelado públicamente, ha trabajado en pasarelas con marcas de todo tipo, e incluso en 2018 fue elegida para abrir el desfile de otoño-invierno de Victoria Beckham.

Además, se la ha visto desfilar en pasarelas para marcas como Jean Paul Gaultier o Loewe y, en 2023 se contabilizó que había realizado 30 desfiles, siendo una de las 10 modelos más importantes del momento.

Rachel Marx desfilando en la Paris Fashion Week 2019 | Getty Images

Su relación con Rosalía

La modelo probablemente conoció a Rosalía a raíz de su amistad con la pareja de la cantante, Loli Bahia, también modelo que, como ella, vive en Paris.

Ahora, sobre el escenario, hemos podido saber que también mantiene una relación de amistad con Rosalía.