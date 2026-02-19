Qué pasó entre Rauw Alejandro y Jhayco: una pelea por indirectas a Rosalía

Este 2026 vive la primera reconciliación musical: la de Rauw Alejandro y Jhay Cortez, quienes colaboran con Tainy en la canción Rosita.

Los artistas dieron la sorpresa en la presentación del tema del productor, que bajo las máscaras salieron a escena y acabaron desvelando sus rostros mientras sonaba el destacado featuring, provocando la sorpresa de los amantes del reguetón y la música urbana.

Y es que Alejandro y Cortez llevaban años distanciados después de una polémica que se alimentó en canciones. Ahora vuelven a colaborar, y en la presentación de esta inesperada colaboración sellaron su reconciliación con un abrazo que no tardó en hacerse viral.

El conflicto se remonta al año 2021, en el que el género urbano fue el tablero de este beef:

Un distanciamiento tras un remix juntos

Muchos remontan el mal rollo entre Rauw Alejandro y Jhayco al lanzamiento de Sí Pepe remix, un tema en el que participaron tanto Rauw como Cortez, además de Ankhal, Farruko y Miky Woodz.

Y es que aunque ambos cantan en esta canción el intérprete de Todo de tise vio señalado por algunos versos que entonaba su compañero, en los que podría apuntar tanto a él como a Rosalía, quien entonces era su pareja.

Jhayco canta "Tú no ere’ calle, en este tema está’ faking", queriendo señalar que Rauw Alejandro no es auténtico. Las críticas también se encontrarían en "Si ere’ bueno bailando, como cucaracha yo te pongo a hacer breaking", echando por tierra el talento del puertorriqueño.

Y, por último, Cortez hace referencias a Rosalía con connotación sexual: "Tu española quiere que le hable en english. Do you wanna fuck? 'Jhayco, quiero en el Bentley''.

Pronto muchos interpretaron que, efectivamente, esos versos iban hacia Rauw Alejandro, que no tardó en responderle a su compañero del género, pero con música.

'Hunter' como respuesta

Ese mismo 2021 Rauw Alejandro le dedicó una canción a Jhay Cortez, cargada de versos contra su faceta de artista:

"Tu disco lo usaron de frisbi, nadie lo ha vuelto a escuchar /

Me enteré que el tour que anunciaste no está llenando /

Si tú eres más duro entonces (… ) /

¿Por qué no dices quien escribió el verso de '911'?"

Además, en el tema Rauw Alejandro enumera sus propios éxitos para demostrarle a su paisano que estaba por encima de él.

El contraataque de Jhayco con 'Enterrauw'

Las Navidades de ese 2021 el mundo de la música recibió el contraataque musical de Jhayco, que sin disimular ya señaló a Rauw Alejandro en el título del single: Enterrauw.

En el tema Cortez contesta a las críticas de su compañero sin miramientos e incluso mencionándole, poniéndose por encima de él y desacreditando a Alejandro por su estilo de música, sus principios, su cultura y sus éxitos:

'Tú ere' un pop star' /

Tú ere' feka (Feka), tú ere' feke (Feke), ¿Soldout? Si yo he visto tu cheque /

A treinta peso' la taquilla, cabrón… / La calle no es de Rauw, la calle es de Jhay /

Tú dice' respetar las mujere', pero apoyas al abusador de Chris Brown, cabrón".

A partir de ese momento la tensión se palpaba en cada estreno de los artistas, los que los fans analizaban verso a verso por si había indirectas hacia el otro.

Sin embargo, con el tiempo las aguas se fueron calmando, y aunque no se les veía juntos, ambos siguieron haciendo crecer sus respectivas carreras en la música urbana.

Ahora sellan la paz con Rosita y de la mano de Tainy, quien los ha unido frente a sus conflictos en un tema que mezcla ritmos urbanos tradicionales con elementos modernos del trap y sonidos electrónicos, mientras le cantan a la sensualidad.