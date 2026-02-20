El detalle del videoclip de 'Rosita' que parece una referencia de Rauw Alejandro a Rosalía | YOUTUBE

Hay ocasiones en las que salta a la vista referencias en videoclips basadas en otro artistas. Y estos detalles destacan más si hay algún tipo de vínculo entre el que referencia y el referenciado.

Este es el caso del videoclip de Rosita, la colaboración de Tainy con Jhayco y Rauw Alejandro que ha dejado ver un elemento claro que podría no ser casualidad.

De hecho, este tema llega después de una rivalidad clara entre Cortez y Alejandro, que se materializó en forma de canciones. Sin embargo, esta vez el beef no es el protagonista, al menos de forma directa.

El videoclip muestra a los tres intérpretes cantándole a la cámara con outfits variados y en mitad de un valle rodeado de altas montañas. Los cantantes urbanos se reparten los versos en una performance que transcurre entre una cabina de teléfono en mitad del páramos y una cama con muchos colchones Y esto último es lo que inevitablemente recuerda a la interpretación de Rosalía de La Perla en el programa de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Imagen del videoclip de 'Rosita' | YouTube @tainy

El cuento de La princesa y el guisante

Rosalía eligió LA PERLA como canción para interpretar en su visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.al estrenar su álbum LUX. La catalana sorprendió durante su entrevista al cantar por primera vez en directo el tema del disco que muchos relacionan directamente con Rauw Alejandro, sobre todo después de que la cantante publicase unas imágenes vestida de novia como visuales de la canción. Además, la cantante aseguró que canceló su compromiso con el puertorriqueño días antes de la fecha de su boda.

Parte de su número musical lo hizo subida sobre unos colchones en forma de tarta nupcial de los que se bajó para pasear por el plató, no sin antes sacar una enorme perla de entre los colchones.

Todo ello recordó al cuento La princesa y el guisante de Hans Christian Andersen, que habla sobre cómo reconocer a una princesa de verdad, aquella que note al acostarse el guisante entre mil colchones. En la interpretación de Rosalía y dado el despecho al que le canta en La Perla, se puede interpretar también como que la catalana que no duerme tranquila hasta que se quita esa 'perla' de en medio.

Es por ello por lo que la cama con varios colchones en el vídeo musical de Rosita —donde participa Rauw Alejandro— se entienda como una referencia a Rosalía.

En Rosita los artistas se tumban sobre estos colchones durante el videoclip, pero no parece que el elemento tenga una narrativa detrás. Por su parte, en redes sociales algunos curiosos han comentado esta 'coincidencia', mostrando las camas de ambos videoclips.