El ultimátum de los médicos a Pete Doherty tras una vida de adicciones: heroína, ketamina y escándalos

A sus 45 años, Pete Doherty arrastra las secuelas de una vida de inconsciencia y adicciones.

El cantante británico pasó por Múnich el pasado 8 de febrero para ofrecer un concierto que dejó en evidencia los graves problems de salud que atraviesa. Con total naturalidad, Doherty explicó al público a qué se debía que tuviese que ofrecer gran parte del show sentado en un taburete.

"Vi al médico hoy y me dijo: 'Tienes que permanecer de pie lo menos posible, de lo contrario podrías perder los dedos de los pies", decía en vídeo difundido por The Sun. Este problema de movilidad viene dado por la diabetes tipo 2 que padece desde hace años, una enfermedad aumenta el riesgo de amputación de determinadas extremidades.

No es el primer directo de la gira Can't Stand Me Now en el que Doherty tiene que recurrir a una banqueta para reposar, e incluso su equipo le ha tenido queayudar a bajar del escenario a causa de la disminución de coordinación. También se le ha visto utilizar un bastón para equilibrar el peso en varios eventos.

Cinco años limpio tras un pasado turbio lleno de drogas y excesos

El artista, que en la actualidad lleva un perfil mucho más bajo, fue protagonista de numerosos escándalos en los primeros años del 2000. Su romance con la modelo Kate Moss entre 2004 y 2006 se convirtió en el objetivo de los paparazzis más descarnados, que fotografiaban a la pareja en sus momentos más delicados. Consumían estupefacientes en plena calle y su aspecto físico durante largas noches de fiesta provocaba tanto rechazo como fascinación en las portadas de los tabloides británicos.

Kate Moss y Pete Doherty | Getty

Hace cinco años que dejó el crack y la heroína. No era la primera vez que intentaba desintoxicarse. En 2012 incluso le llegaron a expulsar de un centro en Tailandia por su mala disposición y comportamiento.

Cambió la drogas por la comida, y esto no solo trajo aumento de peso. "Vi a un médico especialista que afirma que necesito cambiar mi dieta: demasiado queso, demasiada leche... Pero el queso es tan bueno que es parte de la razón por la que me quedo aquí. Ahora es una cuestión de colesterol y diabetes", señaló en una entrevista con Evening Standard en octubre de 2023.

Pete Doherty en 2004 | Getty

Dejar atrás los excesos cambió su rutina con el sueño y mejoró sobremanera su descanso. "Durante años me quedaba despierto cinco o seis días seguidos y luego dormía 24 horas, así que ahora me encanta dormir. Ahora estoy limpio. Dejé de tomar heroína y ketamina", confesó a The Sun en 2021.

Katia de Vidas, su pareja actual, ha sido la gran responsable de su mejora en un proceso de desintoxicación que no fue fácil.

Tras ello, se mudaron a Francia, donde se casaron hace cuatro años y ahora llevan una vida tranquila alejada de todo lo que un día provocó su caída a los infiernos. Ella fue la responsable de grabar el documental Peter Doherty. Stranger in My Own Skin (2023), donde se muestran algunas explícitas escenas de su última década sumergido en la espiral de las sustancias. A Doherty se le ve fumando droga y atándose un torniquete alrededor del brazo antes de inyectarse heroína, entre otras lindezas.