JJ Vaquero contesta a Loquillo tras su salida de tono con un empleado en Torrelavega

Hace unas semanas Loquillo protagonizaba una polémica tras abroncar a un guardia de seguridad durante un concierto en Torrelavega.

Al parecer, al cantante no le pareció bien que el trabajador caminase por el foso del escenario y no dudó en detener su directo para recriminárselo: ”¡Que sea la última puta vez que pasas delante de mi puto escenario! ¡Eh! ¿Me has oído? ¡Vete a vacilar a tu pueblo, tío! ¡Aquí mando yo!”

Algo que no sentó nada bien en redes sociales, por lo que Loquillo pidió disculpas unos días después a través de un comunicado: "Lo ocurrido es sin duda desagradable y ruego abiertamente disculpas a la organización, al público y, por supuesto, al trabajador de seguridad al que increpé: fue un error mío", escribía en un extenso mensaje.

Precisamente en ese mismo escenario se subieron días después JJ Vaquero e Iñaki Urrutia, colaboradores de yu, no te pierdas nada, para llenar de humor la noche de Torrelavega.

En un momento del show, pasa una persona por delante del escenario a lo que Iñaki le dice con ironía "¡Eh, eh tú! No pases por mi puto escenario!" y añade "¡Aquí manda Loquillo!"

Por su parte, el cómico vallisoletano quiso aprovechar estar en el mismo lugar para lanzarle un mensaje a Loquillo: "¿Está el guardia de seguridad al que le pasó, no? Le quiero decir una cosa. Lolo, lo hiciste de puta madre pero es que te quiero decir una cosa porque yo vi el vídeo y te dice el tío 'vete a vacilar a tu pueblo' y de los dos, tú eras el único que estaba en su pueblo. Quiero decir, si uno de los dos se tenía que ir a su pueblo, era Loquillo", concluyó arrancando el aplauso del público.