"Unos ven una foto, yo veo parálisis de mi lado izquierdo": Vega muestra las consecuencias de su enfermedad

Hace casi dos años que Vega se sinceró por primera vez sobre sus problemas de salud. En noviembre de 2021 la cantante publicó el tema Bipolar, incluido en su disco Mirlo Blanco (2022), que presentó en Instagram con un post hablando de su diagnóstico.

"Soy bipolar. Real, que no regia. Diagnosticada. No de ese bipolar que a veces hemos arrojado contra alguien como un insulto de conveniencia. Toda mi vida ha estado llena de días confusos. Mañanas de llorar a mares sin razón aparente y reír a horcajadas por la misma sinrazón", escribió en la publicación (ya borrada), en la que explicó también detalló los datos de su diagnóstico clínico: PAS (altamente sensible), coeficiente intelectual superdotado, bipolar y migraña hemipléjica crónica.

Sobre los efectos de esta última se ha sincerado en un nuevo post publicado en Instagram, en el que ha mostrado cómo puede afectarle en su día a día. No es solo un intenso dolor de cabeza, puede tener otras consecuencias.

"Unos ven una foto. Yo veo la parálisis en mi lado izquierdo. La agonía por no desplomarme en el sitio, el brazo dormido, distonía en las manos… y de repente recuerdo las caras de quienes estaban en frente en Granada. Se me olvida el dolor, se me olvida la firma de discos posterior disimulando una pierna inmóvil, los flashes como luces estrobos clavándose en mis ojos, entrar al hotel dando tumbos con Laura Gómez (es más divertido que vean dos colegas que se sostienen entre risas un mal beber que mostrar que la pobre tiraba de mí para llegar al ascensor dignamente)", ha escrito la artista al compartir una imagen suya en primer plano.

"Migraña Hemipléjica Crónica que a veces quiere ser más protagonista que yo misma, también en los escenarios. 10 años desde la primera vez y ese es mi día a día", ha contado Vega, que asegura que lleva su diagnóstico con una sonrisa porque así consigue que "todo sea más llevable".

"Cuando vayáis a un concierto de cualquiera disfrutad cada minuto. Quienes se suben al escenario capaces de haceros sentir y poner palabras a vuestro transitar, son seres humanos (unos mejores, otros peores, pero todos humanos). Por eso el equipo fuera y dentro de las tablas es crucial para nosotros. Nos vemos mañana. Todos los conciertos pueden ser el último. Eso no hace falta anunciarlo. Se llama vida", ha escrito.