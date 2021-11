Vicky Luengo, de cerca: su denuncia por acoso callejero, la relación con Dani Rovira y los pies más feos del mundo

Vicky Luengo es una de las actrices del momento. Desde que despuntó con Antidisturbios , la serie por la que ha sido nominada a numerosos premios, la intérprete de 31 años no ha parado de aparecer en pantalla. Su último trabajo es en la miniserie Historias para no dormir , un homenaje coral a Chicho Ibáñez Serrador.

Lleva toda la vida delante de las cámaras, pero fue su papel en Antidisturbios el que acabó de impulsar la carrera de Vicky Luengo. Desde que es metió en la piel de la inspectora Laia Urquijo, la actriz de 31 años no le ha parado de firmar proyectos. El último es su papel en la miniserie Historias para no dormir, un homenaje coral a Chicho Ibáñez Serrador en el que comparte capítulo con David Verdaguer y para el que tuvo que teñirse de rubia.

Hasta llegar hasta aquí, Vicky Luengo ha tenido un camino de esfuerzo y mucho trabajo.

Actriz vocacional, con 10 años se apuntó a clases extraescolares de teatro y consiguió su primer papel profesional cuando tenía 14. "En ese momento me dije que nunca haría otra cosa que no fuese ser actriz", explicó la actriz en una entrevista en EFE.

En ese momento, y en todos los que han seguido después, su madre Pilar ha sido un apoyo clave. De hecho, el orgullo que sintió Pilar al verla sobre el escenario la empujó a dedicarse a esto para siempre. Una anécdota para dibujar la conexión madre-hija es la anécdota vivida en la obra Una historia catalana (2013), que interpretó en el Teatro de Cataluña. "No fue por un tema económico. Se acabó la función y vi a mi madre de pie aplaudiendo desde la platea del teatro. Ese día me dije 'Lo he conseguido, soy actriz", contó sobre cómo se dio cuenta de que su camino era la interpretación.

Vicky Luengo y los rumores de relación con Dani Rovira

Si algo ha demostrado Vicky Luengo en este tiempo es que no le gusta hablar de su vida privada, y mucho menos de sus parejas. No hay rastro de parejas en redes sociales, aunque el diario El Nacional publicó en noviembre de 2020 que Vicky Luengo y Jaume Madaula eran más que compañeros de trabajo.

Pero de esa publicación ha pasado un año y ahora a Vicky Luengo se le relaciona con otro compañero, esta vez de Historias para no dormir. El 18 de octubre Vicky Luengo y Dani Rovira fueron pillados cenando juntos y rápidamente se habló de noviazgo. La actriz fue esquiva cuando el jueves 11 de noviembre cuando le preguntaron por el tema. "No voy a contestarte a eso", fue lo único que dijo sobre su relación con el cómico.

Los pies de Vicky Luengo, los pies más feos del mundo

De lo que sí habla Vicky Luengo es de sus pies, de los que dice son "los pies más feos de la historia de los pies". Se lo contó (y se los enseñó) a David Broncano cuando la entrevistó por el lanzamiento de Antidisturbios.

El motivo, según contó ella misma, es que practicó judo en el colegio durante una temporada y su dedo meñique es fruto de estos entrenamientos. "No tengo articulación", contó la actriz, que se hizo viral en Twitter por este tuit de La Resistencia.

"Me arrancaron un dedo gordo del pie. Se me salió, me lo tuvieron que colocar", dijo la intérprete sobre su problema. "Una tipa que se llamaba Victoria, como yo, pero que pesaba muchísimo más que yo, la pusieron a competir conmigo. La tipa me pisó el dedo gordo y me hizo una llave. Se quedó mi dedo debajo de su pie".

El día que denunció acoso callejero

El tuit de La Resistencia se hizo viral, aunque mucho más impacto tuvo la carta que Vicky Luengo publicó en julio para denunciar un episodio de acoso callejero.

"Hace una hora, de camino a vacunarme, unos hombres que andaban detrás de mí han empezado a gritarme en francés: '¿Quieres ganarte 100 euros, puta?', 'Tiene buen culo', 'Encima es guapa', 'Llevas un tanga demasiado grande", escribió la actriz, que entendió perfectamente lo que decían porque habla francés.

Vicky Luengo quiso gritarles 'Te estoy entendiendo todo y no quiero saber tu opinión sobre mi cuerpo', pero no lo hizo. "Lo único que he hecho es seguir andando y callarme", escribió con cierta frustración. "A los dos minutos me he sentido mal por no haberles parado los pies y me he puesto la vacuna enfadada y con sensación de haberme pasado por encima. No es justo y estamos hartas ya", añadió en un mensaje que acumula más de 4.000 me gusta.

¿Son familia Vicky Luengo y Beatriz Luengo?

Al hablar de Vicky Luengo es inevitable pensar en la cantante, actriz y bailarina Beatriz Luengo. ¿Qué relación las une? ¿Son familia? La respuesta es no.

Aunque comparten apellido y profesión, no hay ningún parentesco que una a Beatriz y Vicky Luengo. Eso sí, Vicky tiene muy buena relación con su hermano Juanjo, que le ha dado un sobrino con el que ha descubierto su faceta como tía.

Los trabajos de Vicky Luengo más allá de 'Antidisturbios'

Vicky Luengo se hizo famosa para el gran público gracias a la serie Antidisturbios y ahora triunfa gracias a Historias para no dormir, pero su currículo es inmenso.

Este 2021 ha estrenado también las películas Chavalas y El sustituto, que se suman a otras anteriores como Hogar, que protagoniza en Netflix junto a Javier Gutiérrez y Mario Casas, o Born, que rodó en 2014 y le valió un premio en el New York City International Film Festival.

A esto hay que sumar más de 15 obras de teatro, y papeles en series como Hospital Central, La pecera de Eva, Homicidios, y Madres: Amor y vida. En esta serie, en que comparte pantalla con Belén Rueda o Carmen Ruiz, interpreta otro de sus grandes papeles. Es Natalia, una joven cuyo sueño es convertirse en madre y por eso vive su embarazo como la mayor ilusión de su vida, sin importarle de que su estado ponga en riesgo su delicado estado de salud.