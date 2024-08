Sabrina Carpenter lanza su divertido sexto álbum 'Short n' Sweet'

La cantante y actriz Sabrina Carpenter ha lanzado este viernes su sexto álbum de estudio, titulado Short n' Sweet.

Este nuevo trabajo discográfico marca una evolución en su carrera, demostrando que es una de las voces más versátiles y personales de la industria de la música.

Con doce canciones, Carpenter muestra un enfoque más maduro, divertido e irónico, distanciándose de la imagen de chica Disney que la lanzó a la fama.

Los dos primeros singles que publicó, Espresso y Please, Please, Please, ya han conseguido posicionarse en lo más alto de las listas de éxitos. La autora de Feather ha contado que se ha inspirado en los rostros "viejos de Hollywood" para el estilo de su nuevo disco, entre los que se encuentra su ídola Christina Aguilera.

"Estoy muy feliz de haber terminado este álbum antes de que salieran las canciones. No creo que hubiera dejado que [el éxito de los sencillos] se me metiera en la cabeza. Pero realmente creo que a veces no puedes evitar escribir desde una perspectiva diferente después de experimentar ciertos eventos de la vida. Estoy tratando de evitar llamar a este 'álbum de mis sueños', porque no creo que hubiera sido capaz de soñar con este conjunto de canciones hace un par de años", ha confesado la artista en su cuenta de Instagram.

La celebración de los MTV Video Music Awards es uno de los eventos musicales del año y la cantante se encuentra entre uno de los pocos artistas que participaran. Además, la intérprete de Espresso está nominada a seis premios Moon Persons, incluidas las categorías artista codiciado y canción del año.

Short n' Sweet es el sexto álbum de estudio de Sabrina Carpenter, y ha sido recibido con entusiasmo tanto por la crítica como por sus seguidores, convirtiéndose en otro éxito de la carrera de la artista de 25 años. Un disco original y único que, a pesar de no contar con ninguna colaboración, ya ha impactado en la industria internacional.

La estadounidense también ha anunciado una gira mundial que comenzará en marzo de 2025 en Dublín, con paradas en París (16 marzo), Berlín (22 marzo) o Londres (8 marzo), donde presentará sus nuevas canciones en vivo. Aunque aún no se han publicado fechas para España, sus fans españoles esperan con ansias que la artista decida ampliar la gira a nuestro país.

Las declaraciones de Sabrina Carpenter sobre 'Short n Sweet'

"Me siento extremadamente afortunada de que cada vez que escribo un nuevo disco aprendo un poco más sobre mí misma, y puedo crear desde ese lugar", ha publicado en su cuenta de Instagram.

También ha querido dar las gracias en su post a todas las personas que le han ayudado a crear Short n Sweet: "Gracias a mis brillantes talentosos amigos, escritores, productores, mezcladores, ingenieros y mentes creativas que me ayudaron a darle vida a este mundo y estas canciones. No era un pensamiento serio, pero de alguna manera lo eran, jajaja os quiero a todos y estoy muy agradecida".

La canción para Barry Keoghan

La artista le ha dedicado varias canciones a los chicos malos que han pasado por su vida, pero sin duda la que más ha llamado la atención de los fans ha sido Bed Chem. Pues se cree que habla de su pareja, el actor Barry Keoghan

Una canción R&B donde la cantante habla de cómo se conocieron, cuando ella llevaba un vestido transparente y se chocaron sin querer. Además, ha mencionado su acento irlandés, por lo que se intuye que habla de su actual novio.

'Tracklist' de 'Short n' Sweet'