Chappell Roan explica sus polémicas palabras en contra del acoso: "Las mujeres no os deben una mierda"

Chappell Roan es una de las artistas más prometedoras del panorama musical estadounidense desde que su fama se ha expandido por todo el mundo gracias a su éxitoGood Luck, Babe!

Esta inmensa repercusión está suponiendo un reto para la artista estadounidense, quiencriticó este lunes el acoso que recibe de sus propios fans a través de sus redes sociales.

"No me importa que este abuso y acoso sea una cosa normal con gente que es famosa o un poco famosa. No me importa que sea normal. [...] Me importa una mierda si creéis que es egoísta decir no a una foto, o por vuestro tiempo o un abrazo. No es normal, es raro. Estoy legitimada a decir que no al comportamiento nauseabundo", dijo en sus dos vídeos de TikTok.

La respuesta de las redes sociales fue dispar: unos usuarios le daban la razón, y otros la acusaban de ser una desagradecida por no apreciar el apoyo que recibía de sus fans.

El nuevo comunicado de Chappell Roan

Ante la inmensa viralización de sus palabras, Chappell Roan se ha sentido obligada a pronunciarse de nuevo sobre el tema con un largo comunicado, publicado este viernes 23 de agosto en su perfil de Instagram.

"Durante los últimos 10 años no he parado de construir mi proyecto y ha llegado un punto en el que necesito trazar líneas y establecer límites. Quiero ser artista durante mucho, mucho tiempo. He tenido demasiadas interacciones físicas y sociales no consentidas y necesito poner límites y recordaros que las mujeres no os deben una mierda. Elegí esta carrera porque me encanta la música y el arte y honrar a mi niña interior, no acepto acoso de ningún tipo por haber elegido este camino, ni lo merezco", empieza diciendo.

Y continúa: "Cuando estoy en el escenario, cuando actúo, cuando voy de travesti, cuando estoy en un acto de trabajo, cuando hago prensa... Estoy trabajando. En cualquier otra circunstancia, no estoy trabajando. No estoy de acuerdo con la idea de que debo un intercambio mutuo de energía, tiempo o atención a personas que no conozco, en las que no confío o que me dan escalofríos, solo porque expresan admiración".

"Me refiero específicamente al comportamiento depredador (disfrazado de comportamiento 'superfan') que se ha normalizado debido a la forma en que las mujeres conocidas han sido tratadas en el pasado. [...] Acepto el éxito del proyecto, el amor que siento y la gratitud que tengo. Lo que no acepto son las personas espeluznantes, que me toquen y que me sigan", añade.

"Esta situación es similar a la idea de que si una mujer lleva una falda corta y la acosan o le hacen llamadas de gatas, en primer lugar no debería haber llevado la falda corta", compara Chappell Roan. "Por favor, deja de tocarme. Por favor, deja de ser raro con mi familia y mis amigos. Por favor, dejad de suponer cosas sobre mí. Estoy asustada y cansada. [...] Hay una parte de mí que es solo para mí y no quiero que me la quiten", termina diciendo en el comunicado.

Aparte de estas palabras, la estadounidense ha escrito una descripción al post de Instagram donde zanja el tema. "He desactivado los comentarios porque no busco la respuesta de nadie. [...] No temo las consecuencias por exigir respeto. Todas las mujeres sienten o han sentido algo parecido a lo que yo estoy experimentando. Si me ves como una zorra o una desagradecida o toda mi declaración te molesta, tienes que mirar hacia dentro y preguntarte '¿por qué me molesta tanto esto?'", ha concluido.