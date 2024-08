La Sabrina Carpenter más gore se enfrenta a Jenna Ortega en el videoclip de 'Taste'

Te interesa Qué hacía Sabrina Carpenter antes de dedicarse a la música

Por fin ha llegado la esperada publicación de Short n' Sweet, el nuevo álbum de estudio de Sabrina Carpenter en el que la de Pensilvania da un nuevo giro a su obra, demostrando ser una de las voces más versátiles y personales del panorama, al tiempo que aporta un enfoque más maduro, divertido e irónico en sus composiciones.

Alejándose de la imagen de chica Disney que ha acompañado a Sabrina Carpenter desde el inicio de su carrera, la cantante ha querido mostrar un desarrollo que va más allá de lo puramente profesional, plasmando la evolución personal que ha experimentado a lo largo de los últimos años.

Ya sus dos primeros singles adelanto, Espresso y Please Please Please supusieron una primera muestra de este distanciamiento de su etapa anterior. Una voluntad que queda igualmente reflejada en Taste, el nuevo videoclip que acompaña al lanzamiento del disco y en el que la autora muestra que es de armas tomar, literalmente.

Al más puro estilo de Norman Bates en Psicosis, la cantante no duda en hacerse con un cuchillo para enfrentarse a la actriz Jenna Ortega, que toma una ducha muy bien acompañada.

El cuidado nivel estético de Short n' Sweet, que ha encontrado la inspiración en grandes estrellas del Hollywood clásico o, como ha detallado la propia Carpenter, la figura de Christina Aguilera, una de sus mayores influencias. En el caso de Taste, también se aprecia un mimo especial en lo que al estilo audiovisual se refiere, reconociendo los guiños que el dúo Carpenter y Ortega realiza hacia la película de 1992 La muerte os sienta tan bien, protagonizada por Meryl Streep y Goldie Hawn.

Un lanzamiento por todo lo alto

"Me siento extremadamente afortunada de que cada vez que escribo un nuevo disco aprendo un poco más sobre mí misma, y puedo crear desde ese lugar", ha publicado en su cuenta de Instagram.

También ha querido dar las gracias en su publicación a todas las personas que le han ayudado a dar forma al álbum: "Gracias a mis brillantes talentosos amigos, escritores, productores, mezcladores, ingenieros y mentes creativas que me ayudaron a darle vida a este mundo y estas canciones. No era un pensamiento serio, pero de alguna manera lo eran, jajaja os quiero a todos y estoy muy agradecida".

Además, Sabrina Carpenter será una de las protagonistas de los MTV Video Music Awards, uno de los eventos musicales más importantes del año, además de contar con seis nominaciones en los premios Moon Persons, incluidas las categorías artista codiciado y canción del año.

Tanto la crítica como los acólitos de la cantante se han mostrado entusiasmados con este nuevo proyecto, consiguiendo otro hito en su larga carrera a pesar de contar apenas con 25 años. La estadounidense también ha anunciado una gira mundial que comenzará en marzo de 2025 en Dublín, con paradas en París (16 marzo), Berlín (22 marzo) o Londres (8 marzo), donde presentará sus nuevas canciones en vivo. Aunque aún no se han publicado fechas para España, sus fans españoles esperan con ansias que la artista decida ampliar la gira a nuestro país.

Letra de 'Taste' de Sabrina Carpenter en castellano

Oh, dejo una gran impresión

Un metro cincuenta para ser exacta

Te preguntas por qué desapareció la mitad de su ropa

Mi cuerpo está donde está

------

Ahora me he ido, pero tú sigues tumbado

A mi lado, un grado de separación

------

Escuché que volvieron a estar juntos y si eso es verdad

Tendrás que probarme cuando te bese

Si quieres para siempre, apuesto a que lo haces

Solo debes saber que tú también me probarás

Ajá

------

Te inmoviliza sobre la alfombra

Hace pinturas con su lengua (La-la-la-la-la-la-la)

Es gracioso, ahora todos sus chistes suenan diferentes

¿Adivina de quién aprendió eso?

------

Ahora me he ido, pero tú sigues tumbado

A mi lado, un grado de separación

------

Escuché que volvieron a estar juntos y si eso es verdad

Solo tendrás que probarme cuando él te bese

Si quieres para siempre, apuesto a que sí (Apuesto a que sí)

Solo debes saber que tú también me probarás

La-la-la-la-la-la-la

------

Cada vez que cierras los ojos

Y sientes sus labios, estás sintiendo los míos

Y cada vez que respiras su aire

Solo debes saber que ya estuve allí

Puedes tenerlo si quieres

He estado allí, lo he hecho una o dos veces

Y cantar sobre eso no significa que me importe

Sí, sé que he sido conocida por compartir

------

Bueno, escuché que volvieron a estar juntos y si eso es verdad

Solo tendrás que probarme cuando él te bese

Si quieres para siempre, apuesto a que sí (Apuesto a que sí)

Solo debes saber que tú también me probarás

------

Pruébame también, ay (La-la-la-la-la-la-la)

Solo tendrás que probarme cuando él te esté besando

Tú, no, sí, ah-ah (La-la-la-la-la-la-la)

Solo tendrás que probarme cuando él te esté besando