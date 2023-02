El vídeo de Sam Smith recibiendo graves insultos mientras pasea por la calle

A pesar de que está triunfando en la música con Unholy, su último éxito junto a Kim Petras, el día a día de Sam Smith se ha convertido en un auténtico infierno. Especialmente desde que se declaró persona no binaria en 2019.

Su actuación en los Grammy fue muy criticada por algunos sectores católicos y conservadores, incluso hay quienes la llegaron a tildar de 'satánica'.

En un vídeo que se ha viralizado durante los últimos días en redes sociales, se ve cómo Sam Smith intenta pasear tranquilamente por Nueva York mientras una mujer, que según algunos usuarios, han identificado como irlandesa, le profesa graves insultos.

"Arderás en el infierno. Sam Smith vas a pudrirte en el infierno, tú demoníaco cabrón enfermo. Deja a los niños en paz, enfermo bastardo. Sam Smith es un pedófilo, un corrupto de menores, cabrón enfermo", se le oye decir a la mujer visiblemente alterada.

Por su parte, el cantante intenta hacer oídos sordos aunque sí se aprecia cómo la graba con su teléfono móvil.

Sam Smith confiesa que le han llegado a escupir por la calle

En un reciente podcast para Apple Music, Sam Smith reveló que cuando decidió cambiar sus pronombres como persona no binaria, a pesar de encontrarse mejor con él mismo, su vida pública cambió en el sentido contrario:

"La cantidad de odio y mierda que se me presentó fue simplemente agotadora y realmente difícil. Esa fue la parte más difícil, estar en casa en el Reino Unido y que la gente me gritara […] alguien incluso me escupió, fue una locura", explicó.

"Si eso me está pasando a mí y soy famoso, soy una estrella del pop, ¿te imaginas lo que sienten otros niños, como los niños queer? Es tan triste que estamos en 2023 y todavía está sucediendo", concluyó.