El vídeo de Sergio Ramos hablando en inglés con un chef que se ha vuelto viral

El pasado sábado se disputó en el estadio de Balaídos (Vigo) el primer partido de la liga que enfrentaba al Real Madrid contra el Celta de Vigo, que finalmente ganó el equipo blanco con tres goles a uno.

El chef Salt Bae fue a ver el partido y en el mismo estadio las cámaras capturaron una breve conversación con Sergio Ramos que está dando mucho que hablar.

En el vídeo se puede comprobar cómo el jugador del Real Madrid se defiende con su inglés: "Happy to see you again" ('Me alegro de volver a verte'), "Why you stay here?" ('Por qué estás aquí') eran algunas frases que se pueden escuchar en el tweet que ha subido La Liga a su cuenta de Twitter. Sergio Ramos acaba su speech con un "voy" en castellano.

Muchos usuarios de ésta red social han querido contestar a la publicación:

Y hay quienes han querido recordar al defensa del equipo blanco su famoso "Morri Krihma" cuando quiso felicitar unas navidades. Esa frase también se viralizó y dio mucho de qué hablar.

Sergio Ramos empezó bien encaminado con su "I write..." en inglés, pero duró poco ya que acabó con un "te escribo después".