El vídeo de Verónica Romero con el que recuerda su romance secreto con Álex Casademunt

Dos semanas después del fallecimiento de Álex Casademunt en un accidente de tráfico, su excompañera de Operación Triunfo Verónica Romero ha querido recordarlo con un vídeo muy especial.

En las imágenes vemos a Verónica dentro de la academia junto a Álex y Alejandro Parreño, otro de los participantes de esa edición. Un divertido vídeo en el que ambos llenan de besos a la cantante.

"Bésame, bésame, bésame ya, cuanto más alto se puede llegar.... Bésame, bésame ya, dime el lugar y te voy a buscar ❤️", escribe la arista valenciana haciendo alusión a su propia canción Bésame.

"Quiero pensar que realmente sabes lo que has sido y eres para mí. Mañaco te amo todas las estrellas del firmamento", añade en el texto que acompaña el vídeo, dirigiéndose directamente a Casademunt.

El romance secreto de Verónica y Álex

Álex y Verónica mantuvieron una fugaz pero intensa relación sentimental durante los meses de academia. Un romance que mantuvieron en secreto hasta que fue revelado en 2016 por el propio Álex en el reencuentro de Operación Triunfo: "Fue algo muy breve, fue muy bonito pero muy pasajero. Fue muy bonito y muy intenso porque yo fui expulsado y repescado, entonces lo habíamos dejado como a medias cuando tuve que irme y cuando volví a entrar se cuajó bastante".

Unas declaraciones que ella misma corroboró en la revista Semana varios días después de su fallecimiento y que quedaron demostradas también en las palabras que la artista dedicó a Álex a modo de despedida en las redes sociales el día que se conoció la noticia.

"Mañaco. Que suerte la mía haberte conocido. Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules. Nunca pensé que te escribiría estas palabras y se me parte el corazón. Ahora eres un ángel revoltoso haciendo reír a otros ángeles. Te amo con todo mi amor. Prepárate universo, que allá va un ser de luz maravillo", se despedía.

Verónica Romero, rota en el funeral de Álex Casademunt

Verónica fue una de las compañeras de Operación Triunfo que viajó hasta Mataró (Barcelona) para darle un ultimo adiós a su amigo, donde se le vio visiblemente afectada por la pérdida.

Ahora, varias semanas después del triste suceso, Verónica ha querido recordar de nuevo a Álex Casademunt con este vídeo que ha enternecido tanto a sus seguidores como a los del cantante.

Verónica Romero en el funeral de Álex Casademunt / Gtres

SEGURO QUE TE INTERESA:

— El exceso de velocidad, la causa del fatal accidente de Álex Casademunt

— El precioso gesto de Bruna, hija de Álex Casademunt, que ha conmovido a su familia

— Los proyectos que tenía en marcha Álex Casademunt (y que ahora están en manos de su familia)

— Las imágenes tras el accidente de Álex Casademunt: un choque frontal con un autobús

— Muere el cantante Álex Casademunt a los 39 años en un accidente de tráfico