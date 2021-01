Violeta Mangriñán se compara con XXXTentacion por su sorteo de Instagram: "Soy la persona con más comentarios VIVA"

Violeta Mangriñán ha organizado un sorteo en Instagram donde el premio es su propio coche. Hasta ahí todo correcto si no fuera porque el gran volumen de comentarios que ha alcanzado la publicación ha despertado el recelo de multitud de usuarios, que cuestionan que la influencer haya conseguido tanta participación de manera orgánica.

Era el pasado 3 de enero cuando la televisiva anunciaba que sortearía su coche, un Audi A1, entre sus seguidores. Para conseguirlo, animaba a todos a seguir su perfil, el de Verse y a comentar la publicación. Sin embargo, las cifras de participación han levantado sospechas: consiguió medio millón de comentarios en solo un minuto y en tres días acumula 6,8 millones.

El YouTuber Malbert ha sido uno de los que ha expresado su desconfianza. "Yo sí me creo que el sorteo sea real, lo que me parece extraño es la cantidad de participación. No me cuadra", escribió en su cuenta de Twitter, donde muchos han opinado sobre el asunto, haciendo el nombre de Violeta trending topic durante horas.

Al poco de comenzar el sorteo, la publicación consiguió 1 millón de comentarios y Violeta, emocionada, publicó un par de stories celebrándolo. "Sí, soy la persona con el post más comentado de Instagram en el mundo que esté VIVA", escribió refiriéndose al rapero XXXTentacion, músico asesinado en el año 2018 cuando solo tenía 20 años.

A partir de ahí, el cachondeo y las bromas no cesaron, mientras muchos tuiteros se encargaban de desmentir que Violeta fuese la persona con más comentarios en un post del mundo. Ozuna supera con creces su cifra.

También hubo quien comparó el impacto que consiguió Violeta con el de otras influencers, como Paula Gonu, con más seguidores que ella.

Por su parte, la influencer ha asegurado que en ningún momento ha comprado comentarios y se mostraba muy sorprendida por todo este revuelo.