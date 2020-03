Lluvia de críticas a Paula Gonu por dar un consejo falso sobre el Coronavirus

El perro de una paciente con coronavirus ha dado "positivo leve" en varias pruebas, presentando una "infección de nivel bajo", por lo que sería la primera transmisión de humanos a animales de la que se tiene constancia. La OMS hace un llamamiento a la calma, ya que no hay certeza de que "las mascotas comunes estén propagando la enfermedad". Además, piden a los dueños que no estén "demasiado preocupados" y no abandonen a sus animales.