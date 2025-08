Las virales fotos de una Rihanna despampanante embarazada de su tercer hijo

Todos están esperando con ansias nuevo disco de Rihanna. La artista lanzó su último álbum en 2016, y desde entonces se ha dedicado a su familia y a su marca de maquillaje, Fenty.

Pese a estar algo más retirada de la música, estos años ha sido la encargada de poner banda sonora con Lift Me Up en la película Black Panther: Wakanda Forever, y también con el divertido tema Friend of Mine para Pitufos. Además, es habitual verla en eventos públicos como una de las empresarias más mediáticas actualmente.

Y precisamente en esta faceta, Rihanna se ha vuelto a convertir en viral por el outfit elegido para lucir su tercer embarazo en Los Ángeles. Y es que la artista de 37 años ha paseado por la ciudad estadounidense con un llamativo vestido largo color pastel con escote abultado, simulando nubes de colores o algodón de azúcar.

Si es difícil que Rihanna pase desapercibida en cualquier situación, lo es más si luce un vestido tan extremo, donde los tonos pastel son los protagonistas en un traje sin mangas donde parece que más es más.

Se trata de una pieza original del diseñador japonés Issey Miyake para la colección de verano de 2001, pensada para mujeres embarazadas.

La intérprete de Umbrellaespera su tercer hijo con el rapero A$AP Rocky, pero para ella no es un impedimento estar embarazada para ser un icono de la moda. Eso sí: la de Barbados completa el conjunto con unas zapatillas de deporte, nada de tacones.