Will Smith regresa a las redes sociales tras la bofetada a Chris Rock en los Oscar

Ya han pasado cinco meses desde la última gala de los Oscar que será recordada por el bofetón que pegó Will Smith a Chris Rock después de que el humorista realizara un chiste de mal gusto sobre la alopecia de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith.

Este suceso ha supuesto un duro golpe para la carrera de Will Smith ya que, además de haber perdido papeles cinematográficos como Fast and loose o Bad boys 4, su reputación en internet ha caído mucho perdiendo más de 8.500 seguidores en Instagram en un solo día. Por si fuera poco, ya no se encuentra en el top 10 de actores mejor valorados.

A pesar de todo Will Smith se ha disculpado y quiere recuperar su vida normal anterior a este incidente. Por ello, ha regresado a las redes sociales, en las que antes de los Oscar era muy activo y lo ha hecho con una broma en Instagram acerca de cómo se siente al volver a publicar.

El video ya ha superado el millón y medio de me gusta. Además, el artista ha recibido multitud de mensajes de apoyo, entre ellos destaca el del cantante Justin Bieber, que comenta: "Te echamos de menos".

Pocas horas después el actor volvía a subir otro video a Instagram donde se le ve cazando una araña durante sus vacaciones, lo que demuestra que el interprete ha vuelto a las redes sociales para quedarse y para tratar de recuperar su vida normal anterior al bofetón.