Chris Rock habla por primera vez del bofetón que le dio Will Smith en los Oscar

Chris Rock se ha pronunciado por primera vez en público sobre el bofetón que le dio Will Smith durante la ceremonia de los Oscar, después de que éste bromeaba con la cabeza rapada de su mujer.

Chris Rock se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la pasada ceremonia de los Oscar, y no por recibir ninguna estatuilla precisamente. El humorista subió al escenario del teatro Dolby de Los Ángeles para entregar el Oscar a Mejor película documental, no sin antes hacer un pequeño sketch en el que bromeaba con algunos de los invitados.

Chris no estuvo nada acertado con el comentario machista que hizo sobre Penélope Cruz, ni tampoco lo estuvo bromeando sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett, desconociendo, según él, que la actriz sufre alopecia.

Pero tampoco estuvo acertada la reacción de Will Smith, que en un impulso se levantó de su asiento y le dio una imponente bofetada dejando al cómico completamente desconcertado. Sin duda, este momento se convirtió en el más comentado de toda la ceremonia y ha abierto varios debates sobre los límites del humor y la masculinidad tóxica.

Tras el revuelo generado por esta situación, Will Smith se disculpó públicamente tanto con Chris Rock como con la Academia, que en estos momentos ha abierto una investigación en la que está valorando que consecuencias tendrá este hecho para el ganador del Oscar a Mejor actor.

Algo más tardó en pronunciarse Jada Pinkett Smith, que también utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje: "Esta es una temporada para sanar y estoy aquí para ello".

Chris Rock habla de lo ocurrido en los Oscar

El que también está reflexionando sobre ello es el propio Chris Rock. Si bien después de la ceremonia se le vio divirtiéndose en la afterparty organizada por Guy Oseary, manager de estrellas como Madonna o U2. Allí se le vio con otras caras conocidas como Robert De Niro o Woody Harrelson, con quienes seguramente comentó lo sucedido horas antes, pero no ha sido hasta ahora que lo ha hecho públicamente.

El miércoles por la noche el cómico se encontraba en Boston (Massachusetts, EE UU) con su espectáculo de stand up Ego Death Tour, cuando les lanzó una pregunta al público. "¿Qué tal ha ido vuestro fin de semana?", preguntaba provocando las risas de los asistentes.

"No tengo un montón de mierda sobre lo que pasó, así que si escuchaste eso, tengo un programa completo que escribí antes de este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que pasó. Entonces, en algún momento, hablaré sobre esa mierda. Y será serio y divertido al a vez", reveló arrancando una ovación del público y algunos coros de Fuck, Will (jódete, Will).