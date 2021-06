Zayra, la hija de Guti y Arancha de Benito, cambia de vida y este es el responsable

No hace mucho Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito, ocupaba titulares fin de semana sí y fin de semana también por saltarse las normas establecidas por el estado de alarma. El confinamiento no parecía ir con ella, que ocupaba sus noches en salir de fiesta.

En diciembre acabó siendo denunciada a la Policía por montar un fiestón de cumpleaños sin mascarilla, sin distancia social y con burlas. "Nos encantan las pandemias", gritaban ella y sus invitados en un vídeo que sirvió de prueba ante las autoridades.

Todo eso es cosa del pasado. Zayra Gutiérrez ha sentado la cabeza y el responsable, en palabras de ella misma, es su novio, Miki Mejías.

"He dejado la mala vida que tenía antes", ha confesado en una entrevista en televisión.

La joven de 20 años llamó para responder al ataque de una ex de su novio, del que se deshizo en halagos durante la llamada. "No me he podido encontrar a mejor persona, mi familia lo adora. Creo que si todo mi entorno está tan feliz y tan contento no es tan malo. ¡Es que es un 10 de persona!", dijo sobre Miki.

Miki, el responsable de su cambio de vida

Miki fue el que le dijo que no podía seguir así y le animó a cambiar de vida. El primer paso de Zayra fue irse a vivir a Inglaterra.

"Es solo una experiencia de unos meses. Vuelve en agosto. No es que se haya emancipado de casa y se haya ido a vivir con todos los bártulos. Se ha ido unos meses a descubrir, a experimentar y a vivir… ¡Me da mucha envidia!", contó su madre, Arancha de Benito, sobre la marcha de Zayra a Londres para reforzar el inglés.

La historia de Zayra y Miki

Zayra y Miki se conocen desde 2017 porque Miki era novio de una amiga de Zayra, Cristina Santamaría, contó ella misma el 2 de marzo en Instagram Stories.

Era el principio de su relación. Zayra y Miki empezaron en 26 de enero, poco después del cumpleaños de la polémica, según se deduce de la publicación de Instagram hecha por Zayra el 26 de mayo.

"Gracias por el día de ayer, felices 4 meses mi amor y todo lo que queda. Me haces tan feliz, gracias por cuidarme como lo haces y amarme como lo haces. Siempre", escribió la joven que ha borrado todas sus fotos anteriores a Miki y ahora puebla su muro de imágenes de los dos besándose acompañadas de declaraciones de amor.

Miki, sin embargo, tiene el perfil de Instagram cerrado, aunque se sabe por su perfil que nació en 1995 y que vive a caballo entre Madrid y Londres. Por los comentarios que deja en las fotos de Zayra se deduce que está entregado a la relación.

"Te quiero mucho, Bebe. Estás haciendo todo de diez estoy orgulloso de ti tu vida aquí como estás siendo de valiente, superándote y productiva, sigue así amor y que nadie juzgue lo que no sabe y si lo hacen sigue sonriendo como siempre lo haces! Te amo pequeña eres lo mejor!", escribió en una imagen publicada el 11 de mayo.

Escapada a Tenerife

En estos casi cinco meses de relación, Zayra y Miki han tenido tiempo para compartir momentos en Madrid, Londres y Tenerife. Allí se escaparon en marzo aprovechando que en ambas comunidades autónomas no había confinamiento perimetral.

Desde allí no pararon de compartir fotos del viaje y Zayra le declaró el amor en público en una de esas instantáneas, que ya ha desaparecido de Instagram.

"Y apareciste tú… gracias por hacerme la persona más feliz de este planeta, tus ataques de risas, tus ataques de besos, tus ataques de amor… todo eso me encanta… y por eso no puedo estar más orgullosa de la persona que tengo a mi lado. Eres único por fuera pero sobre todo por dentro… mira que yo creía que me había enamorado antes… pero estaba muy confundida, he aprendido a saber lo que es amar cuando estoy a tu lado, esos nervios antes de verte, cuando te quedas dormido a mi lado y me haces cosquillas… lo eres todo mi vida, y lo más importante no te cambiaría por nada de este jodido mundo… tú y yo siempre".