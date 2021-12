BORRADOR - Qué fue de los seis representantes españoles de Eurovisión Junior: cómo son ahora y a qué se dedican

Es hablar de Eurovisión Junior y pensar inmediatamente en María Isabel y su famoso Antes muerta que sencilla. Ella fue la primera representante española en ganar el certamen infantil, pero no la primera en participar. España ha asistido hasta seis veces al festival, la de Levi Díaz en 2021 es la séptima. ¿Qué ha sido de otros jóvenes artistas? ¿Cómo son ahora y a qué se dedican?

Han pasado 18 años desde la primera vez que España participó en Eurovisión Junior. El debut fue en Copenhague y no fue con María Isabel.

Sergio fue el primer representante español en el certamen de la canción infantil con la canción Desde el cielo. Después llegaron otros cinco, a los que este domingo se suma Levi Díaz con la canción Reír.

La lista la completan Antonio José, Dani Fernández, Melani García y Soleá. ¿Qué ha sido de cada uno de ellos? ¿Cómo eran y cómo son ahora? Te lo contamos.

'Desde el cielo', de Sergio (Copenhague, 2003)

2003 fue el primer año del certamen infantil, y también fue la primera vez para España. El gaditano Sergio Jesús García Gil, de 11 años, emocionó al público de Copenhague con Desde el cielo, una canción dedicada a su madre fallecida con la que obtuvo la segunda posición. Se quedó a sólo nueve puntos de la victoria.

Después de este episodio, el gaditano formó ese mismo año el grupo 3+2. El artista compartió banda con otros compañeros eurovisivos como María Jesús López, Blanca Liquete, Irune Aguirre y Diego Domínguez, quien ya había conocido el éxito con el tema Chachi Piruli. Finalmente, 3+2 se disolvió en 2007.

Sergio tiene ahora 30 años y es Higienista Bucodental y Enfermero por la Universidad de Huelva. Según publican los medios expertos en Eurovisión, Sergio mantiene una relación formal desde diciembre de 2010 y ahora está esperando su primer hijo.

'Antes muerta que sencilla', de María Isabel (Lillehammer, 2004)

Repitiendo la misma fórmula, en 2004, una artista andaluza se convirtió en la segunda representante española en Eurovisión Junior. Ella fue María Isabel, que con sólo 9 años conquistó a Europa con su Antes muerta que sencilla. Fue la ganadora del festival que se celebró en Noruega.

Después de aquel boom, María Isabel lanzó canciones como No me toques las palmas que me conozco, actuó en la película Ángeles S.A. junto a Pablo Carbonell o Anabel Alonso, y, tras un parón para terminar sus estudios, presentó el programa infantil Los Lunnis durante dos años, de 2009 a 2011.

Tuvo una temporada de perfil bajo y en 2015 reapareció con el disco Yo decido y un objetivo: repetir su triunfo eurovisivo. Presentó La vida es una vez para representar a España en Eurovisión, pero ese año la canción elegida fue Say yai de Barei.

Tras aquella decepción, María Isabel regresó a las pasarelas desfilando para la diseñadora Macarena Castro y en 2018 formó un dúo musical con el cantante Aaron Blasco. El proyecto Aaron y María Isabel duró solo una canción, Y sigo aquí.

En 2019 la artista decidió dar un giro profesional hacia la música urbana y sacó al mercado varios singles que la volvieron a colocar en primera línea: Tu mirada y Flamenkita salieron en 2019, y Dos de la tarde, Sentir cosquillitas y Esa carita, junto a Juan Magán, fueron publicados a lo largo de 2020. Además, este mismo año, la artista entró en Tu cara me suena. Quedó de sexta.

En julio de 2021, la joven de 26 años ha anunciado su retirada de la música. “Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé”, anunció a través de Instagram. "Me veo en la obligación de tener que tomar un respiro… tiempo para pensar, meditar y saber el camino a seguir".

'Te traigo Flores', de Antonio José (Hasselt, 2005)

Antonio José tenía 10 años cuando representó a España en 2005. Llevó la bandera española en el certamen infantil con Te traigo Flores, canción con la que obtuvo la segunda posición, quedándose a solo 3 puntos de la victoria.

Si por algo destaca este artista, es por su perseverancia, constancia y espíritu de superación. No paró hasta alcanzar el éxito. En 2015 ganó La Voz en el equipo del coach Antonio Orozco.

Actualmente Antonio José tiene 26 años y una carrera musical propia. El cordobés cuenta con cinco álbumes de estudio y ha colaborado con artistas y bandas de la talla de Andrés Suarez, Morat, Alejandro Fernández o Cepeda.

'Te doy mi voz', de Dani Fernández (Bucarest, 2006)

Dani Fernández fue el cuarto representante de España en Eurovisión Junior. El exintegrante de la banda Auryn, que participó en el concurso con 14 años, obtuvo la cuarta posición con el tema Te doy mi voz.

Tres años después de su paso por Bucarest formó Auryn con Álvaro Gango, Blas Cantó, Carlos Marco y David Lafuente. La boyband intentó representar a España en Eurovisión, pero se quedó a las puertas: en 2011 quedó en segundo puesto en Destino Eurovisión, programa que tenía como objetivo seleccionar al representante español de Eurovisión.

Auryn se disolvió en 2016 y, tras esta fase, Dani Fernández decidió buscar su lugar en la industria iniciando una carrea en solitario y vaya si lo ha conseguido. En 2018 publicó su primer EP En llamas, en 2019 lanzó su primer disco Incendios, y en 2020 sacó su segundo álbum bajo el título de Incendios y Cenizas. En cuestión de tres años, el artista nacido en Ciudad Real se ha convertido en todo un fenómeno. Con 30 años, ya cuenta con un disco platino gracias a su segundo álbum.

'Marte', de Melani García (Gliwice, 2019)

13 años después de que Dani Fernández pisase por última vez el escenario de Eurovisión Junior, en 2019 llegó Melani García. Con 12 años fue la representante español en Gliwice con el tema Marte, que denunciaba la crisis medioambiental poniendo el foco en la suciedad de los océanos. La valenciana, que ya era conocida por ser la ganadora de la cuarta temporada de La Voz Kids, devolvió a España al pódium de Eurovisión Junior obteniendo la tercera posición.

Ahora tiene 14 años y cuenta ya con varios sencillos: Marte, Grita conmigo, Adiós y Singing Alone. El 24 de noviembre lanzó su último tema Valientes. Le apasiona la gimnasia rítmica y fue campeona de la Comunidad Valenciana en esta disciplina. Además, este año se ha lanzado al mundo de la literatura con su primer libro: Melani y la llave de los ajolotes. ¿El objetivo? Continuar concienciando al mundo sobre la crisis ocasionada por el cambio climático.

'Palante', de Soleá (Varsovia, 2020)

La edición más atípica en la historia de Eurojunior a causa del coronavirus tuvo a Soleá como representante española. Con nueve años, cantó el tema Palante, quedando en tercera posición.

Soleá cargó de alegría, optimismo y mucho ritmo a Europa. Es la benjamina de una de las familias flamencas más importante de nuestro país: hija de Farru y Julia Manzano, bisnieta de Farruco, nieta de La Farruca, y sobrina de Farruquito.

A finales de octubre de 2021 publicó el sencillo Báilalo.