Dorian, Love Of Lesbian y Kylie Minogue lideran el Cruïlla más festivo

A los pocos minutos de que Years & Years saliese al escenario, un aguacero hizo que el público saliéramos corriendo para refugiarnos bajo la zona techada del forum.

Eso sí, quedó claro que el trío británico tiene fans incondicionales que permanecieron bajo la intensa (y corta) lluvia, mientras Olly Alexander y los suyos calentaban motores para una fiesta que no iba a decaer hasta el amanecer.

Tras ellos, una de las bandas nacionales que siempre son una apuesta segura: Dorian, que presentó tanto los temas de su último trabajo ‘Justicia Universal’ como éxitos anteriores.

Uno de los grandes momentos de la noche fue cuando invitaron al escenario a Santi Balmes para cantar ‘Los amigos que perdí’, gesto que le devolvió horas más tarde cuando fue Marc el que apareció en el concierto de Love Of Lesbian.

Tras Dorian llegaba uno de los platos fuertes de esta edición. Kylie Minogue acompañada de sus músicos, bailarines y una trabajada escenografía demostró que es la reina atemporal y absoluta de la pista de baile.

Con innumerables cambios de vestuario, la australiana dejó claro que está en plena forma moviéndose y bailando de un lado para otro mientras una legión de fans coreaba hits como ‘Spinning around’, ‘Is in your eyes’, ‘Can´t get you out of my head’ o el increíble cierre con ‘All the lovers’ mientras confeti en forma de arcoíris se esparcía por encima de todo el público.

La fiesta continuaba con Parov Stelar, que repite en Cruïlla tras su éxito hace dos años. El electro-swing del productor austríaco acompañado de sus músicos y cantantes, mantuvo el ambiente festivo para dar paso a otro gran concierto de la noche.

Santi Balmes volvía a subirse al escenario esta vez para su concierto con Love Of Lesbian para transportarnos a su particular universo.

Empezaron con la intensa ‘1999’, canción que le da nombre a al disco que acaba de cumplir 10 años y del que nos anunciaron que iban a rescatar canciones durante todo el directo, algo que agradecimos enormemente.

Y así fue, ‘Segundo asalto’, ‘Club de fans de John Boy’, ‘Algunas plantas’ o la siempre coreadísima ‘Incendios de nieve’ se alternaron con otros hits de la banda para cerrar con un himno, ‘Alli donde solíamos gritar’.

Tras ellos la fiesta solo podía terminar con Elyella, sin duda uno de los cierres más acertados de todas las ediciones.