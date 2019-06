¿Cuáles son los mejores festivales extranjeros para irte este verano?

SZIGET FESTIVAL / BUDAPEST / HUNGRÍA / 7 AL 13 AGOSTO DE 2019

Isla en medio del Danubio, casi del tamaño de Mónaco, a 5 km río arriba del imponente parlamento húngaro. Mejor plaza imposible para uno de los festivales más espectaculares de Europa: por cartel, por ubicación, por volumen de afluencia, por servicios, por costes, por duración… Sziget (isla en húngaro) es todo un continente sonoro de 7 días por el que se pasan artistazos como: Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence and The Machine, Post Malone, Twenty One Pilots, The 1975, The National, Martin Garrix, Franz Ferdinand, James Blake, Tom Odell, Kodaline, Chvrches, Razorlight, Xavier Rud, Tove Lo…

Si a esto le sumamos la magia de Budapest, las más de 500.000 personas que se dan cita, su multiculturalidad, las áreas de glamping y camping y las numerosas extraescolares dentro del festival (cine, baile, teatro, voleibol, tenis, fútbol y futbolín humano, ​​remo, escalada, puenting, tatuajes…) nos encontramos al must festivalero del verano.

TOMORROWLAND / BOOM / BÉLGICA / 19 AL 21 Y DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2019

Es el festival aspiracional de centennials y centennials. Los abonos vuelan y la reventa los dispara. La capital del EDM, con permiso del Ultra de Miami, congrega durante dos fines de semana al top de productores y DJs: David Guetta (no falla desde su primera edición), Armin Van Buuren (otro de los originarios), Martin Garrix (esta vez no cerrará en el principal sino que actuará en el de su sello, STMPD Records), Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Tiësto, Don Diablo, Afrojack, Oliver Heldens, Marshmello, Steve Aoki… Entre los españoles nos encontramos con nuestro DJ más internacional, Brian Cross.

El entorno es un cuento de hadas. Lagos, vegetación e intervenciones temáticas que convierten al festival en todo un parque de atracciones del EDM. Esta edición, XV aniversario, recuperan The Book of Wisdom The Return, que resucita la temática de 2012, una de las favoritas de los Tomorrowlanders.

ROSKILDE / ROSKILDE / DINAMARCA / 7 AL 13 AGOSTO DE 2019

Uno de los decanos con Glastonbury, herederos de la tradición Woodstock. Viendo el tamaño de los anteriores, hablar de 130.000 personas en Roskilde puede saber a poco pero sus cifras no engañan: 80.000 personas con abono, 20.000 con entradas de día y 30.000 voluntarios. No agregan abonados a cada día. Estos 130.000 festivaleros in situ durante 8 días hacen del festival la cuarta ciudad de Dinamarca por delante de Aalborg.

Activismo, artes, campamentos y libertad… El festival destina todos sus beneficios a proyectos humanitarios. Con abonos agotados, este año en el cartel destacan nuestra Rosalía, Bob Dylan, Johnny Marr, The Cure, Vampire Weekend…

Entre las cosas divertidas de Roskilde… Las Shower Songs o como cantar desnudo bajo la ducha. Los nórdicos no tienen complejos con el nudismo ya que no es la única naked activity del festival.

GLASTONBURY / SOMERSET / INGLATERRA / 26 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Worthy Farm es una granja de productos lácteos cuyos pastos, malcriados durante todo el año por el peso y el rumie de las vacas tienden a embarrarse. ‘The Mud Festival’ (el festival del barro) es como algunos llaman a este terreno místico rodeado de colinas con vestigios megalíticos. Glasto es tradición, es cultura, es ecologismo… Es el decano y probablemente el más conocido de la lista.

El line-up de esta edición incluye a The Killers, The Cure, Stormzy, Kylie, Janet Jackson, George Ezra, Liam Gallagher, Miley Cyrus, Tame Impala, The Chemical Brothers, Vampire Weekend…

BURNING MAN / DESIERTO BLACK ROCK - NEVADA / EEUU / 25 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019

La experiencia es sobrevivir en el desierto customizados con una mezcla entre hippy, Waterworld y post-nuclear-war para escuchar, entre otros, a Carl Cox, Diplo, Lee Foss, Unders, Pauli Pocket…

Un lago seco en medio del desierto donde qué ponerse es el menor problema. Al Burning tienes que traerte todo lo que necesitas para sobrevivir: lugar para dormir, agua, comida… La ciudad más cercana está a 150 km.

El festival no tiene horarios fijos ni escaleta. Los eventos se suceden y la gente ‘truequea’ para lograr de lo que no dispone. Más que un festival es un reto, único.

COACHELLA / INDIO - CALIFORNIA / EEUU / 10 AL 12 Y 17 AL 19 DE ABRIL DE 2020

Un festival organizado en un club de polo, Empire Polo Club, da sensación de lo pijo que puede llegar a ser. Mansiones de glamping, Ángeles de Victoria y todo el famoseo estadounidense con look hippy de 1.000 dólares que se precie.

Lejos del glamour. Coachella es un megaevento diurno muy cuidado en dos fines de semana simétricos con las mejores intervenciones artísticas y performances del panorama festivalero.

El cartel suele mezclar los exitazos del año con históricos y nuevas figuras. Cada vez más latino, en 2019 los más destacados fueron: Ariana Grande, Childish Gambino, Tame Impala, Janelle Monáe, Solange, Khalid, Kid Cudi, The 1975, Zedd, Weezer, DJ Snake, Gessafelstein, Aphex Twin, Diplo, Bad Bunny, J Balvin… y Rosalía en el que ha sido su primer gran festival internacional y coronación mundial.

LOLLAPALOOZA / CHICAGO / EEUU / 1 AL 4 DE AGOSTO DE 2019

Chicago como escenario: rascacielos iluminados con mensajes festivaleros, Grant Park de Arena y al pie del lago Michigan. Lollapalooza es un festival cómodo, limpio, espacioso, familiar (Kidzapalooza es de lo más divertido), diurno y con auténticos grupazos. El Lolla representa un modelo de éxito de festival para todos y de ahí sus múltiples franquicias -Santiago de Chile, São Paulo, Buenos Aires, Berlín y París-. Un complemento único para una semana en Chicago.

Para este agosto las estrellas esperadas son: The Strokes, The Chainsmokers, Childish Gambino, Tame Impala, Twenty One Pilots, J Balvin, Ariana Grande, Flume, Alesso…

FUJI ROCK FESTIVAL / NAEBA / JAPÓN / 26 AL 28 DE JULIO DE 2019

Fuji Rock es un festival internacional para los amantes del indie-pop que se celebra en una estación de esquí, entre 900 a 1.800 m, en el centro de la isla de Honsu, la más grande de Japón. Pero tranquilos que no hace frío, se encuentra en el paralelo 35, a la altura de Marruecos y los veranos son cálidos. El festival es un vergel entre montañas combinado con el detalle y preciosismo nipón.

Para esta edición cuenta con The Chemical Brothers, Sia, The Cure, Ellegarden, Martin Garrix, Jason Mraz, The Lumineers… entremezclados con artistas asiáticos y unos, divertidos, Red Hot Chilli Pipers… “the most famous bagpipe band on the planet” (la banda de gaitas más conocida del planeta) versionando éxitos de Queen, Avicii, Coldplay, Deep Purple o AC/DC. Risas seguras.

ROCK AM RING / NÜRBURG / ALEMANIA / 5 AL 7 DE JUNIO DE 2020

De una estación de esquí pasamos a un circuito de Fórmula 1. Nürburgring, con 29 grandes premios a sus espaldas, vive desde 2013 retirado del gran circo pero no del musical. El festival surge en 1985 con U2 y Joe Cocker inaugurando una nueva pista. El éxito, más de 80.000 personas, les hizo repetir y al año siguiente regresaron con el apogeo de Queen. Por el anillo de Nürburg han pasado: Bryan Adams, Elton John, Pearl Jam, Héroes del Silencio, Bon Jovi, Kiss, Aerosmith, Lenny Kravitz, Maná, Red Hot Chili Peppers (estos sí, los de verdad)… rock y motor siempre han vivido en una constante simbiosis.

Nürburgring se encuentra rodeado de montañas y bosques, en una región volcánica, lo que confiere al festival una imagen de contrastes: el bestialismo de un circuito, naturaleza y rock.

La pasada edición contó con Slipknot, Tool, The 1975, Slash, Die ärzte, Die Antwoord, Slipknot, Bastille…

9 FESTIVALES: A ONCE IN A LIFETIME EXPERIENCE

9 festivales únicos. Una de esas experiencias que hay que hacer alguna vez en la vida. ¿Y de los nuestros? Aunque es una lista des festis extranjeros, para el top 10 nos reservamos a uno español: ¿FIB, Primavera Sound, Paraiso, Sonar, Cruïlla, Sonorama, Prestoso Fest, Viñarock…? No nos podemos quejar: de todos los tamaños, sonidos y formas. Ahora, si ya has terminado la ruta ibérica… te recomendamos probar con alguno de los 9 elegidos.