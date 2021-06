La fiesta vuelve a los grandes festis: Exit celebra su 20 aniversario con Guetta, Kalkbrenner, Tyga y Solomun

Exit Festival (Novi Sad, Serbia) tiene preparado para este 2021 el gran regreso festivalero europeo. Desde Novi Sad, capital Europea de la Cultura 2020 –y por ende 2021-, han preparado un completísimo cartel singular y diverso para celebrar su XX Aniversario con nombres que pasan desde el emperador del EDM y DJ en Europa Baila, David Guetta; el hitmaker DJ Snake; la lideresa de la escena electrónica Nina Kraviz; el megaproductor Paul Kalkbrenner; el multimpremiado artista alemán Robin Schulz; el poderoso heavy metal de Sabaton; el mejor house de Solomun o el hip-hop más divertido de Tyga.

La magia de este cartel se complementa con más de una centena de grupos y bandas con una selección ecléctica y de calidad entre las que también destacan Maceo Plex, Tijana T, Magdalena, Patrice Bäumel, Agents Of Time, Farrago, Adiel, Roman Flügel, Honey Dijon, Boris Brejcha, Asaf Avidan, Meduza, Hot Since 82, Paul Van Dyk, Sheck Wes, Topic, Satori, Amira Medunjanin o Laibach.

Exit Festival, el primer festival de 2021 // Exit Festival

EL ‘BEST MAJOR EUROPEAN FESTIVAL’ DESDE UNA FORTALEZA EN EL DANUBIO

EXIT Festival es un tótem y un must en las escena festivalera Europea. Votado dos veces como ‘Best Major European Festival’ en los últimos 7 años, ha sido considerado también como el mejor festival fuera de las islas británicas (Best Overseas Festival) y el mejor festival de verano en Europa (Best Summer Music Festival in Europe). Pero su magia no se centra en 4 días de cartelazo non-stop sino en que además se desarrolla en la fortaleza de Petrovaradin, la mayor fortificación de Europa del siglo XVII y la más importante del imperio Autrohúngaro en los Balcanes. Gastronomía, arte y cultura desde el corazón de Voivodina para conmemorar que Novi Sad es la capital europea de la Cultura y que Exit Festival celebra su XX Aniversario.

VACUNACIÓN GRATIS PARA LOS ASISTENTES Y EL MÁS SEGURO PROTOCOLO ANTICOVID

La Primera Ministra de Serbia Ana Brnabic ha anunciado que el objetivo es abrir las puertas del país el 21 de junio, el Día Mundial de la Música: “Serbia ha sido uno de los líderes globales en la vacunación masiva en los últimos meses. Gracias a eso, tenemos una situación epidemiológica en constante mejora y el plan es vacunar a la mayor cantidad posible de personas, especialmente a los jóvenes. (…) El festival EXIT, del que nuestro país se enorgullece a nivel mundial y que se celebrará en julio, será uno de los símbolos más importantes de la victoria de Serbia sobre la pandemia.”

Las medidas de acceso que se solicitan para mantener la protección, estipulan que aquellas personas que hayan sido vacunadas podrán entrar al festival, así como aquellas personas que ya hayan padecido COVID-19 en el pasado y den negativo en una prueba PCR de antígenos.

Además, para los turistas internacionales que lo soliciten, Exit organizará vacunaciones gratuitas para poder cumplir con las más estrictas medidas de protección. En su web oficial, en español, amplían más información.