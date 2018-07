GDM: El ángel del pop urbano

ME SIENTO SEXY

Ángel Marchán, más conocido como El ángel del pop urbano, empezó a forjar su carrera como solista en Madrid hace más de dos años. Durante este tiempo, GDM trabajó en un recopilatorio que recogía grandes temas del éxitoso músico venezolano Alfredo Matheus10 (ganador de 5 Grammys Latinos) y el prestigioso productor Luny Tunes (Daddy Yankee, Don Omar...).

El septiembre pasado, el venezolano presentó su primer sencillo Me Siento Sexy, un tema que ya se ha convertido en todo un éxito. El sencillo está grabado en tres versiones: Pop Urbano, Balada Bachata y un Remix creado por los mejores DJ's de Ibiza que promete poner a bailar a todos los discotequeros. No te pierdas el videoclip de Me Siento Sexy grabado en las calles de la noche madrileña.