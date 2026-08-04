Iris Tió se proclama campeona de Europa en el solo técnico de natación artística al ritmo de 'Mio Cristo Piange Diamanti' de Rosalía

El Centro Acuático Olímpico de París está acogiendo estas semanas el Campeonato Europeo de Natación Artística. Este 4 de agosto, la barcelonesa Iris Tió se ha hecho con la medalla de oro en solo técnico de natación artística al ritmo de uno de los temas de LUX.

Mio Cristo Piange Diamanti ha sido la canción de Rosalía que ha elegido Tió para su rutina y con la que ha conseguido el primer oro para España en la competición. La nadadora de Barcelona ha superado por solo 0,2433 a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, con una propuesta centrada en la expresión artística.

Al bajarse del podio, Iris Tió, que ya estrenó la rutina en la Copa del Mundo de Pontevedra en mayo, ha confesado que es una canción y una coreografía que la emocionan mucho.

La selección española de natación artística es fan de Rosalía

Esta no es la primera vez que el equipo de natación artística español utiliza una canción de Rosalía. Hace unas semanas, el equipo logró la medalla de plata del Mundial de Pontevedra con una rutina acrobática al ritmo de Berghain.

En 2025, Iris Tió se hizo con el tercer puesto en la modalidad de solo técnico en la Copa del Mundo en París gracias a su coreografía de la versión de Rosalía de Me quedo contigo, de los Chunguitos.

Como declararon en una entrevista a La Vanguardia, tanto la entrenadora como algunas de las nadadoras son fans de Rosalía, y asistieron juntas al LUX TOUR en su paso por Barcelona.