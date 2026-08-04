Así es la letra de la canción inédita de Karol G para su nuevo álbum 'No me arrepiento de sentir tanto'
Karol G ha cantado un tema inédito en su concierto en Washington D.C. que no ha tardado en hacerse viral por distintas razones, pero lo que parece es que está incluido en su nuevo disco, No me arrepiento de sentir tanto.
Los fans de Aitana señalan similitudes de la nueva canción de Karol G con 'Cuando hables con él'
Karol G ha removido con su nueva balada, cantada inéditamente en su concierto de Washington D.C. La canción formará parte de su álbum No me Arrepiento de Sentir Tanto, que llega a nuestras vidas este 7 de agosto.
Este proyecto llega justo al comienzo de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour, que la colombiana ha iniciado por estados Unidos. Y justo en su último concierto hasta la fecha La Bichota sorprendió al público interpretando por primera vez una balada inédita que formará parte de su próximo álbum.
Hasta ahora, las únicas canciones nuevas que había mostrado durante esta era eran Matadora — estrenada justo antes de su gira— y Después de ti, que interpretó previamente en Coachella junto a Greg González. Ahora se suma una nueva balada, que recoge el espíritu nostálgico de este álbum.
Y es que esta nueva canción -cuyo nombre se desconoce de momento- mantiene el tono íntimo y vulnerable que definirá esta nueva etapa artística de la colombiana, y parece que le canta a su ruptura con el artista Feid. Por supuesto, la actuación no tardó en volverse viral en redes sociales.
Pese a no estar estrenada todavía oficialmente, ya ha causado alguna polémica en redes sociales: los fans de Aitana han notado que este nuevo tema de Karol G se parece notablemente a Cuando hables con él, canción incluida en el disco Cuarto Azul.
Letra de la canción inédita de Karol G
No se a quién le miento,
Si se me nota que todavía extraño,
Que todavía siento,
Últimamente estoy saliendo más
Pero no me divierto
Si me ves sonriendo,
Es porque aparento,
No sé a quién le miento,
subiendo historias como si estuviera en mi mejor momento
pero todo el que me conoce bien sabe que estoy fingiendo,
por fuera sonriendo,
por dentro muriendo,
si lo ven dígale que estoy bien,
que nunca he estado mejor,
que ya lo superé aunque el sabe que no,
solo ve y dígale que sané,
que por fin lo olvidé
Miéntele por favor
Soy la melodía que nunca lloró
Sigo cuidando la vida por el abandono
Yo solo quiero estar sola
Que No me enamoro
Que yo no puedo querer
Pero que a él lo adoro
No quiero que se de cuenta
De que el control que tiene sobre mí todavía me afrenta
Él ya rehízo su vida, y yo sigo aquí quieta
Porque no confío en nadie que se me presenta
Extraño ese pelo
Pero eso no está bien
Mucho cuesta entenderlo
Lo tengo que soltar
Maldita dependencia
Me cuesta más
si lo ven dígale que estoy bien,
que nunca he estado mejor,
que ya lo superé aunque él sabe que no,
solo ve y dígale que sané,
que por fin lo olvidé
Miéntale por favor