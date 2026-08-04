Ángela Torres describe cómo es el 'LUX TOUR' de Rosalía desde dentro del concierto: "El confesionario es muy chiquitito"

El primer concierto de Rosalía con su LUX TOUR fue todo un acontecimiento. La artista volvió a disculparse desde el Movistar Arena de Buenos Aires por su desliz en redes sociales tras el Mundial, y dio un show de lo más halagado por la crítica.

En él no pudieron faltar las sorpresas, como un fragmento de Pienso en tu mirá a capella y la aparición de la cantante argentina Ángela Torres en el confesionario, en el que la artista confesó una desafortunada experiencia en el amor.

"Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma", empezó contando. "No me quería hacer parte de nada de su vida. Él no quería invitarme con sus amigos, no quería invitarme a salir de fiesta. Quería que solo nos viéramos a solas en su apartamento. Él iba siempre a ver tocar a Cindy Cats, y yo le pedía que me invitara. Tuve que conseguir entradas por mi cuenta. Pero luego, este grupo me invitó a cantar con ellos, y adivina quién estaba mirando desde la platea...", relató.

Ángela Torres es una gran admiradora de Rosalía. Ya lo demostró en plena promo de la catalana con su disco LUX, en la que cantaron juntas La perla en el programa Nadie dice nada. Ahora, para la también locutora ha sido todo un sueño participar en uno de los momentos más esperados del concierto.

Y por ello lo ha contado con todo detalle en el espacio radiofónico. "Ya para mí pesar el piso del escenario de LUX es todo un delirio", introdujo Torres ante sus compañeros. Y es que la artista estaba de lo más nerviosa, pero se quedó con todos los detalles: "Desde el momento en el que empecé a caminar y vi todo el backstage... Llegué y vi todo su vestuario al lado del escenario, y estaba todo su equipo de españoles preguntándome si necesitaba algo".

"Tienes ahí para un retoque cuando subes al escenario"

"Tienes ahí para un retoque cuando subes al escenario. Están los de maquillaje y pelo", ha compartido la locutora, desvelando que los invitados también se preparan con el equipo antes del confesionario.

"En un momento me paro y la veo cantando a ella desde la pata, de costado... Estaba cantando I love you baby...", ha explicado, de lo más emocionada. Tal era su nerviosismo que se concentró tanto en salir y saludar a Rosalía que no hizo caso al equipo a la hora de escoger la puerta izquierda del confesionario, y tuvo que ser la catalana quien la indicara.

Esta experiencia va más allá de unos minutos compartidos con la catalana en la tarima, tal y como ha relatado Ángela Torres: "Ella es muy generosa, para mí es un ángel en La Tierra. hay algo de compartir generación con ella que me da mucha alegría. Encima ella tiene algo que te da tranquilidad".

"Yo entré temblando y en el momento en el que ella me miró a los ojos me sentí cuidada, es como que te hechiza. Es una deidad, las vueltas de la vida son una locura total", ha insistido la también locutora argentina.

Así es el confesionario por dentro

Ángela Torres ha explicado en el programa radiofónico cómo es el confesionario por dentro, que parece uno real por sus dimensiones y la intimidad que se crea pese a estar en un recinto de tal magnitud. "El confesionario en el que te meten es muy chiquitito, tienes que agacharte", ha detallado.

Asimismo, como el invitado a esta parte del show no está microfonado se crea una conversación muy cercana: "La acústica es mano a mano, la escuchás y te olvidas de que estás en el Movistar Arena".