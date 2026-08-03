Karol G estrena una balada inédita en pleno concierto

DE 'No me Arrepiento de Sentir Tanto'

Karol G llega cargada de nueva música en forma de álbum. Tal y como desveló la artista hace tan solo unas semanas, el próximo 7 de agosto lanza su álbum No me Arrepiento de Sentir Tanto.

Este proyecto llega justo al comienzo de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour, que la colombiana ha iniciado por estados Unidos. Y justo en su concierto en Washington D. C., Karol G sorprendió al público interpretando por primera vez una canción inédita que formará parte de su próximo álbum.

Hasta ahora, las únicas canciones nuevas que había mostrado durante esta era eran Matadora — estrenada justo antes de su gira— y Después de ti, que interpretó previamente en Coachella junto a Greg González. Ahora se suma una nueva balada, que recoge el espíritu nostálgico de este álbum.

Y es que la canción mantiene el tono íntimo y vulnerable que parece definir esta nueva etapa artística, y parece que le canta a su ruptura con el artista Feid. Por supuesto, la actuación no tardó en volverse viral en redes sociales.

Letra de la canción inédita de Karol G

No sé a quién le miento,

subiendo historias como si estuviera en mi mejor momento

pero todo el que me conoce bien sabe que estoy fingiendo,

por fuera sonriendo,

por dentro muriendo,

si lo ven dígale que estoy bien,

que nunca he estado mejor,

que ya lo superé aunque el sabe que no,

solo ve y dígale que sané,

que por fin lo olvidé

Miéntele por favor