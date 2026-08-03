Los fans de Aitana señalan similitudes de la nueva canción de Karol G con 'Cuando hables con él'

Todavía no se ha estrenado la canción pero las comparaciones ya han comenzado: Karol G ha cantado en exclusiva en su concierto en Washington D. C. una nueva balada que formará parte de su nuevo disco No me Arrepiento de Sentir Tanto, disponible el 7 de agosto. Y los fans de Aitana no han tardado en comentar en redes sociales su similitud con una canción de la catalana.

Este nuevo tema de La Bichota está formada por un tono íntimo y vulnerable con el que la colombiana parece que definirá su nueva etapa artística, y parece que le canta a su ruptura con el artista Feid. Lo hace con una base musical calmada y una letra sincera, y esta combinación a trasladado a algunos a Cuando hables con él de Aitana.

"son hermanas?" ha comentado la cuenta @darariaitana en X respecto a las dos canciones. Y con menos humor también se ha hecho viral el usuario @meetmbwhindmall: "la obsesión que lleva esta con las españolas es de estudio, eh? tras copiarle todo a rosalía, ahora va a por aitana…".

Lo cierto es que la sonoridad de la nueva canción de la colombiana en partes como el estribillo transporta directamente a una de las baladas más potentes de Cuarto Azul.

Y no solo la musicalidad, pues también algunos versos demuestran el parecido de ambas canciones: mientras Karol G canta "si lo ven dígale que estoy bien / que nunca he estado mejor / que ya lo superé aunque él sabe que no", Aitana hace lo propio al son de versos como "Cuando hables con él / Porfa dile todo lo que estoy sintiendo / Que aunque pasen años / Yo lo llevo dentro /Que lo echo de menos que lo quiero ver".

Romores que nacen desde el anuncio del disco

Karol G ha dejado claro que está pasando una época triste. Así lo dejó claro al desvelar su nuevo proyecto, No me Arrepiento de Sentir Tanto, cuyo nombre ya muestra una etapa sentimental de la artista, pero su portada también genera ese aura.

Karol G en la portada del álbum 'No me arrepiento de sentir tanto' | Karol G

En ella aparece la colombiana de lado con el fondo azul, lo que pronto fue comparado con la portada del disco Cuarto azul de Aitana. Y es que, aunque el color azul simboliza tristeza, lo cierto es que el concepto tiene similitudes con la cantatne de Superestrella, y los fans de la catalana no tardaron en señalarlo.