10 años del Escenario Charco, el escaparate de artistas emergentes iberoamericanos del Sonorama

¡Empieza la cuenta atrás! En una semana el Sonorama Ribera abrirá las puertas de su 29ª edición, con Europa FM como radio oficial. Se espera que decenas de miles de personas acudan a Aranda del Duero para vivir una de las citas musicales más importantes de nuestro país, que este año cuenta con artistas como Leiva, Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini o Carlos Ares en su cartel.

Como cada año, el festival llenará de música el casco histórico del pueblo con escenarios urbanos como el Escenario Charco, que cumple diez años. Ubicado junto al río en el Parque de la Isla, este espacio ofrece conciertos gratuitos durante la tarde y cuenta con artistas emergentes de la escena iberoamericana.

Por el Escenario Charco han pasado nombres como Nathy Peluso en 2018, Carlos Ares en 2024, La Plazuela en 2022 o El Mató a un Policía Motorizado en 2017, uniendo sonidos y culturas de ambos lados del Atlántico. Este año se subirán al escenario artistas como La Delio Valdez, Barbi Recanati, La Garfield o Gauchito Club.

Descubre a continuación todos los artistas que han tocado en el Escenario Charco en estos diez años.

2026

Barbi Recanati

Ángela González

Mabu

La Delio Valdez

Los Vinagres

Tiburona

Alonso

Las Migas

La Garfield

Siamés

Coti

Lucky Salvadori

Guachito Club

Vangoura

Colectivo Da Silva

Maruja Limón

Arco

De Ninghures

2025

Sol Pereyra

El Sombrero del Abuelo

Disco Bahía

Javi Mena

Sara Socas

Ilan Amores

Red Moon Yard

Cianóticas Perdidas

Modermain

Bestia Bebé

Fin del Mundo

Carlos Ann

Ray Coyote

2024

J. Buzón

Gilipollas

El Nido

Suu

Nano MZ

Mamá Vudú

Drefquila

Miniño

Buelgo

Carlos Ares

Calizo

Belén Natalí

El Zar

Malva

Huaraz

Guacamayo

Disidente

Los Eclipses

Erich

Marwán

Como vivir en el campo

Izaro

2023

Calegui y Las Panteras

Cata Rabaud

Chocolate Remix

Dj Raff

El Culto Casero

El Niño de la Hipoteca

J Güero

Jairo Remache

Nación Ekeko

Pedro da Linha

Pernett

Renee

Safree

Tarquim

The Grooves

Vanessa Zamora

Yoel Hernández

Zetak

2022

Ainda

Cápsula

Guacamayo DJs

Hit la rosa

Jenny & The Mexicats

La Plazuela

Lao Ra

Lucía Tacchetti

Miel

María Yfeu

Mula

Pablo Lesuit

Sara Hebe

Soy Emilia

Zea Mays

2019

Kill Aniston

La Guasa Ciega

Los Caligaris

Vanessa Zamora

Javiera Mena

Meneo

Doctor Krapula

Okills

Muerdo

Boogarins

Kumbia Queers

Frikstailers DJ

2018

Camilo VII

Instituto Mexicano del Sonido

Miss Bolivia

Nasa Baby

Nortec Collective

Enjambre

Kanaku y el tigre

Nathy Peluso

Pedrina

Súper Ratones

2017

Candeleros

Moreno Veloso

Dengue Dengue Dengue

Todos Tus Muertos

El Mató a Un Policía Motorizado

Iseo & Dodosound

El remolón

Rosk

Mateo Kingman

Arco

Villa Diamante

2016