10 años del Escenario Charco, el escaparate de artistas emergentes iberoamericanos del Sonorama
Desde 2016, el Escenario Charco, ubicado junto al río al Parque de la Isla, acoge a artistas de la escena iberoamericana en el Sonorama Ribera. Celebramos su década repasando todos los nombres que han pasado por él.
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¡Empieza la cuenta atrás! En una semana el Sonorama Ribera abrirá las puertas de su 29ª edición, con Europa FM como radio oficial. Se espera que decenas de miles de personas acudan a Aranda del Duero para vivir una de las citas musicales más importantes de nuestro país, que este año cuenta con artistas como Leiva, Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini o Carlos Ares en su cartel.
Como cada año, el festival llenará de música el casco histórico del pueblo con escenarios urbanos como el Escenario Charco, que cumple diez años. Ubicado junto al río en el Parque de la Isla, este espacio ofrece conciertos gratuitos durante la tarde y cuenta con artistas emergentes de la escena iberoamericana.
Por el Escenario Charco han pasado nombres como Nathy Peluso en 2018, Carlos Ares en 2024, La Plazuela en 2022 o El Mató a un Policía Motorizado en 2017, uniendo sonidos y culturas de ambos lados del Atlántico. Este año se subirán al escenario artistas como La Delio Valdez, Barbi Recanati, La Garfield o Gauchito Club.
Descubre a continuación todos los artistas que han tocado en el Escenario Charco en estos diez años.
2026
- Barbi Recanati
- Ángela González
- Mabu
- La Delio Valdez
- Los Vinagres
- Tiburona
- Alonso
- Las Migas
- La Garfield
- Siamés
- Coti
- Lucky Salvadori
- Guachito Club
- Vangoura
- Colectivo Da Silva
- Maruja Limón
- Arco
- De Ninghures
2025
- Sol Pereyra
- El Sombrero del Abuelo
- Disco Bahía
- Javi Mena
- Sara Socas
- Ilan Amores
- Red Moon Yard
- Cianóticas Perdidas
- Modermain
- Bestia Bebé
- Fin del Mundo
- Carlos Ann
- Ray Coyote
2024
- J. Buzón
- Gilipollas
- El Nido
- Suu
- Nano MZ
- Mamá Vudú
- Drefquila
- Miniño
- Buelgo
- Carlos Ares
- Calizo
- Belén Natalí
- El Zar
- Malva
- Huaraz
- Guacamayo
- Disidente
- Los Eclipses
- Erich
- Marwán
- Como vivir en el campo
- Izaro
2023
- Calegui y Las Panteras
- Cata Rabaud
- Chocolate Remix
- Dj Raff
- El Culto Casero
- El Niño de la Hipoteca
- J Güero
- Jairo Remache
- Nación Ekeko
- Pedro da Linha
- Pernett
- Renee
- Safree
- Tarquim
- The Grooves
- Vanessa Zamora
- Yoel Hernández
- Zetak
2022
- Ainda
- Cápsula
- Guacamayo DJs
- Hit la rosa
- Jenny & The Mexicats
- La Plazuela
- Lao Ra
- Lucía Tacchetti
- Miel
- María Yfeu
- Mula
- Pablo Lesuit
- Sara Hebe
- Soy Emilia
- Zea Mays
2019
- Kill Aniston
- La Guasa Ciega
- Los Caligaris
- Vanessa Zamora
- Javiera Mena
- Meneo
- Doctor Krapula
- Okills
- Muerdo
- Boogarins
- Kumbia Queers
- Frikstailers DJ
2018
- Camilo VII
- Instituto Mexicano del Sonido
- Miss Bolivia
- Nasa Baby
- Nortec Collective
- Enjambre
- Kanaku y el tigre
- Nathy Peluso
- Pedrina
- Súper Ratones
2017
- Candeleros
- Moreno Veloso
- Dengue Dengue Dengue
- Todos Tus Muertos
- El Mató a Un Policía Motorizado
- Iseo & Dodosound
- El remolón
- Rosk
- Mateo Kingman
- Arco
- Villa Diamante
2016
- Ricardo Vicente
- Pollock
- Supercroma
- The Purple Elephants
- Tigres Leones
- Perlita
- Onda Vaga
- Javiera Mena
- Chancha vía circuito