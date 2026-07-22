Los cinco momentazos que vivimos en Sonorama Ribera 2025: ¿qué nos deparará este año?

Sonorama Ribera vuelve con una nueva edición este 2026. Con Europa FM como radio oficial, el festival que se celebra entre el 5 y el 9 de agosto en Aranda de Duero está a la vuelta de la esquina.

Este año podremos ver a artistas como Leiva, Rigoberta Bandini, Iván Ferreiro y Valeria Castro, en una edición probablemente cargada de grandes momentos. Pero para amenizar la espera, recopilamos los mejores momentos que vivimos en la pasada edición del Sonorama Ribera.

Nuevo verano como incorporación en el setlist de Amaia

Amaia fue una de las protagonistas del Sonorama Ribera en 2025, y la artista hizo magia una vez más. Tanto es así que, tras varias peticiones que recibió en sus conciertos en festivales aquel verano, la artista eligió la cita en Aranda de Duero para añadir una pedida canción por los fans en el setlist: "Vamos a hacer Nuevo verano porque es verano, es la única razón", introdujo ante los miles de asistentes. "Creo que ha sido muy mala decisión no ponerla en el setlist, porque siempre veo en alguna pantalla del móvil: Nuevo verano", añadió la pamplonica antes de interpretarla a lo grande.

La bonita dedicatoria de Arde Bogotá a dos colaboradores

Arde Bogotá fue uno de los protagonistas de la jornada cumbre del festival, y quiso dedicarle el concierto a dos personas de Aranda de Duero muy arraigadas alfestival, que desgraciadamente habían fallecido recientemente. "Esto va por Tara y Moncho", dedicó el cantante, dejando claro que "los amigos que se hacen en Aranda son para siempre".

Ramón Porras, conocido como 'Mocho', murió de forma repentina en junio de 2025 a los 58 años. Era conocido por estar muy implicado en la vida social y cultural de Aranda de Duero, en lo que se incluye el Sonorama Ribera. Por su parte, Andrés, más conocido como 'Tara', falleció el verano de 2024, después de años colaborando con espacios musicales como los festivales de Aranda de Duero.

La emotiva dedicatoria de Rulo a su hijo fallecido

Otro de los momentos que marcaron el Sonorama Ribera 2025 fue la triste dedicatoria de Rulo en su concierto con Rulo y la contrabanda. Durante el concierto, el artista quiso dedicar su canción Heridas del rock&roll, la cual habla sobre la pérdida, a su hijo fallecido con tan solo tres años."Hace dos meses estaba en el otro lado del Atlántico y recibí la peor llamada que alguien puede recibir en su vida", comenzó a decir el cantante, visiblemente emocionado. Después, continuó diciendo: "Esta canción va para Andy", unas palabras que acompañó con una miraba al cielo y un puño levantado.

Franz Ferdinand, cumpliendo sueños y hablando en español

Franz Ferdinand cumplió el sueño de muchos al actuar en el Sonorama Ribera. La banda británica hizo bailar, botar y cantar a miles de personas que pensaron que nunca verían al grupo en la cita musical de Aranda de Duero. Al ritmo de canciones "¡Más fuerte!", dijo en español, entre otras frases, Alex Kapranos, entregado a su público español como cuando pasó por Local de Ensayo Europa FM y se volcó con Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales.

La actuación sorpresa de Alcalá Norte

La sorpresa del festival en 2025 llegó de la mano de Alcalá Norte. Por segundo año consecutivo, el grupo fue uno de los protagonistas del Sonorama Ribera al convertirse en una de las bandas cuyo nombre no se reveló en el cartel. El grupo de indie rock se coló en la Plaza del Trigo de Aranda de Duero para interpretar temas como La vida Cañón y La Sangre del pobre.