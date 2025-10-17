Los 10 temazos de Despistaos que no pueden faltar en tu playlist | Getty Images

el próximo 29 de Despistaos en el Palacio Vistalegre , toma nota de los himnos de la banda para darlo todo.

Llevan desde el 2002 'dando guerra' en los escenarios y desde entonces, Despitaos no han parado de traernos una retahíla de éxitos con los que hemos podido disfrutar de su música a través de unas letras y melodías que son capaces de hacernos bailar por fuera y movernos por dentro.

La banda natural de Guadalajara encauza un panel de conciertos con su tour Mi Mejor Momento. Una gira que culminará el próximo 29 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid.Si vas a este concierto o a otro de la agrupación y quieres ir con los deberes hechos, te recomendamos que repases estos temazos para ir preparado.

'Física o química'

Si durante tu adolescencia viste Física o química, seguro que te sonará este tema. La banda formó parte de la banda sonora de esta serie que relataba las historias de Cabano, Paula, Yoli, Gorka, Julio, Ruth entre otros.

Todo un himno intergeneracional que ha trascendido con el paso de los años y que se consagra como el tema por reconocimiento de la banda. Su videoclip cuenta con la impresionante cifra de 21 millones de visitas, casi nada.

'Mi Accidente Preferido'

Escrita por Juan Krespo, en un principio, pasó inadvertida, según detalla la banda en su web. Forma parte del repertorio de su disco Estamos enteros y " fue en la última sesión cuando le dieron la oportunidad".

Su letra plasma "el amor incondicional a alguien". Y no es pera menos, ya que la canción enamora desde la primera escucha.

'Cada dos minutos'

Tal vez se trate una de sus letras más nostálgicas. Esta canción muestra un mundo cambiante con la que solo algunas cosas permanecen intactas, tal y como cuenta el propio Dani. Y es que, precisamente ese sentimiento y esa nostalgia es la que hace este tema tan especial.

Con motivo de darle un lavado de cara, juntaron a dos de sus ídolos: Kutxi y Rulo. "Ya teníamos el cóctel perfecto para que nunca fuera un single radiable" recoge pop100.

'Estoy aquí'

Otro de los temas que definen a la banda. Una canción que se caracteriza por la honestidad de su letra que de alguna manera, plasma ese deseo de estar con la persona amada y a pesar de que uno se tiene que marchar, aporta un mensaje de seguridad: "Quería decirte como te he dicho otras veces/que pase lo que pase estoy aquí", dice uno de sus versos. La canción supera el millón de visitas en YouTube.

Cuando lloras

Si por algo se caracteriza las letras de Despistaos es por su manera de contar sus historias. En el caso de Cuando lloras pone de relieve la empatía mostrando compañía y apoyo a otra persona en momentos de vulnerabilidad.

Gracias

Despitaos presentó en 2010 un tema con el que de alguna manera innova en la manera de dar las gracias. Una carta que de alguna manera expresa una ruptura y con la que también uno aprende a reconstruirse.

'Desde que nos estamos dejando'

Con un curioso videoclip, Despitaos trajo Desde que nos estamos dejando. Otro tema con el que demostró una vez más que se puede plasmar realidades más difíciles y transformarlas en auténticos temazos.

Lo contrario de ninguno

Los hits de la banda no han parado de llegar con el paso del tiempo. En 2018 estrenaron este tema que transforma la contradicción en canción. Este tema cuenta con más de un millón de visitas en YouTube.

'Estrella' con La La Love You

Sin duda es una de sus colaboraciones de lujo. Con La La Love You presentaron este tema en 2022 con el que suben las pulsaciones con su sonido rockero.

'Nunca la primera' con Veitiuno

Se trata de uno de sus temas más recientes. Todo un "grito de esperanza, de resiliencia, pero sobre todo de fuerzas para seguir adelante", dijo la banda de Despistaos en redes sobre este single Una colaboración con la que ambas bandas unen su talento en este tema pop rock con un mensaje lleno de energía y positividad.